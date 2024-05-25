Alonso, Monako'daki trafik kaosu nedeniyle grup şeklinde sıralama yapılmasını istiyor

Deneyimli İspanyol pilot son turunda 13.'lük için yeterli bir zaman elde etti ancak daha gerideki sürücülerin ilerlemesine karşı savunmasızdı ve bu da son beşe düşmesiyle sonuçlandı. Pite dönen Alonso'nun bir daha piste çıkma şansı olmadı.

Alonso, pistteki trafiğin şansına atıfta bulunarak, Monako'daki sıralamayı belirlemek için grup sıralamasının kullanılması önerisine destek verdi. Bu format, Formula 2 ve Formula 3'te engellenmenin etkisini en aza indirmek için kullanılan bir sistem.

F2 ve F3 sıralamalarında pist koşullarının iki gruptan birinin lehine olmasını önlemek için, yarılar pozisyon sırasına göre birbirine 'sıkıştırılır' ve iki grup arasında en hızlı tur zamanına sahip olan sürücüye pole verilir ve karşı seansın liderine gridde ikinci sıra verilir.

Alonso, "Bence [grup sıralaması] harika olur. Bence Monaco o kadar heyecan verici ki herkesin turunu canlı görmek güzel olacak, çünkü pek çok harika anı kaçırıyoruz. Ama evet, bu işler böyledir."

"Şanslı ya da şanssız olabilirsiniz. Sanırım geçen yıl şanslıydım ve Q1, Q2'de biraz ilerleme kaydettim ve sonra Q3'te 2. oluyorsunuz. Diğer taraftan bazı büyük yarışçılar benzer şekilde Q1 ya da Q2'de elenebiliyor."

"Bu sefer kötü tarafta olan biz ve Checo'ydu. Sanırım 18. sırada. Burası Monako. Şansınızı da bulmanız gerekiyor ve biz bugün bunu yapamadık." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, Nouvelle Chicane'den çıkarken 0.3 ve Rascasse'de 0.2 sn daha daha kaybettiğini, bu kayıplar olmasaydı Q2'ye geçebileceğini söyledi.

Alonso, "Açıkçası belki pole pozisyonunda olacak araç değildik ama bence 7 ya da 8. olmak için yeterliydi ama kendimi yanlış zamanda yanlış yerde buldum."

"Burası Monaco, temiz bir tur atmanın zor olduğunu bilirsiniz ama sanırım 11. virajda önümde bir araç varken 0.3 sn kadar kaybettim ve ardından son virajda tura başlamak için park etmiş üç araç varken 0.2 sn daha kaybettim. "

"Suçlanacak kimse yok, bence son virajda son anda ortadan kaybolamazlar ama evet, bugün biraz şanssızdık."

"[Pazar günü amaç] kaza yapmamak, aracı tek parça halinde tutmaya çalışmak. Açıkçası, yılın bu bölümünde mümkün olduğunca çok güncelleme yapmaya çalışıyoruz. Yani stok parçalar harika değil. Sadece yarışı bitirmeye çalışmalı ve Kanada'ya biraz daha hazırlıklı gitmeliyiz."

"Bence [erken pit yapmak] imkansız. Imola'da yedinci turda pit yaptım ve sekizinci turda gridin yarısı durdu. Durum bu şekilde." dedi.