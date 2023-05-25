Alonso, Monako'da "iyi bir cumartesi" geçirmeyi hedefliyor

Monako geçişin zor olduğu pistlerden birisi olduğu için sıralama turlarında elde edilen sonucun, pazar günü üzerinde büyük etkisi oluyor.

Aston Martin bu yıl tek tur anlamında çok iyi görünmedi ve bu durum Monako'da başlarını ağrıtabilir.

Fakat Alonso, iyi bir hafta sonu geçirmelerini umut ediyor.

İspanyol pilot, "Monako'da yarışmak benim için bir nevi evimde yarışmak gibi çünkü pistin yanında yaşıyorum!"

"Geçen hafta sonu iptal edilen yarıştan sonra tekrar pistte olmak güzel."

"Monako, Formula 1 pilotları olarak her zaman sabırsızlıkla beklediğimiz bir yarış. Bu caddelerde yarışmak çok heyecan verici, buna benzeyen hiçbir şey yok."

"Aracın böyle düşük hızlı bir pistte nasıl performans göstereceğini merak ediyoruz. Hafta sonu boyunca ayarları doğru şekilde yaptığımızdan emin olmak ve erkenden ritim yakalamak önemli olacak."

"Monako'da geçiş yapmak çok zor. Bu yüzden grid pozisyonu Pazar günkü sonuç üzerinde çok önemli olacak."

"Eğer güçlü bir Cumartesi günü geçirebilirsek, iyi bir sonuç elde etmek için iyi bir temel hazırlamış olacağız."