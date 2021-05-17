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Formula 1 / Monako GP Haberler

Alonso, Monako için iyimser

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Fernando Alonso bu hafta sonu yapılacak Monako GP hakkında olumlu konuştu.

Alonso, Monako için iyimser

Alpine, son üç yarışın tamamında puan almayı başardı ve hem Portekiz hem de İspanya'da, önceki iki yarışa göre daha iyi gözüktü.

Son yarıştan puansız ayrılan Alonso, 2018'den sonraki ilk Monako GP hakkında şöyle konuştu: "Bu hafta sonu Monako'ya dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Formula 1'de Monako'yu iki kez kazandım ve bu yarıştaki strateji unsuru hoşuma gidiyor."

"İspanya'da olduğu gibi burada da sıralama turları önemli bir rol oynayacak. Bu yüzden tek turda araçtan en iyi şekilde faydalanmak ve cumartesi günü mükemmel bir performans sergilemek için çok fazla çalışmanız gerekiyor. Ayrıca trafiği de kontrol etmelisiniz."

"Bu hafta sonu direksiyon başına geçmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"İspanya'da tek pit stop denedik fakat işe yaramadı. Yarışın ardından neler olduğunu analiz edecek ve verilere bakacak zamanımız oldu. Belki de tek pit stop stratejisini seçerken fazla iyimser davrandık. Geçişin zor olduğu pistte 10. sıradan başladım ve bu yüzden farklı seçenekler denemek zorunda kaldık. Genel olarak hafta sonu olumlu geçti. Aracımız Portekiz'deki kadar iyiydi ve bu da güncellemelerimizin çalıştığı anlamına geliyor. Monako'ya olumlu bir ruh haliyle geliyoruz."

Esteban Ocon ise şunları ekledi: "Monako özel bir yer. Formula 1'i düşündüğünüzde aklınıza Monako geliyor. Bu caddelerde Formula 1 aracını sürmek gerçek bir ayrıcalık ve bu yıl tekrar bu fırsatı yakalayacağım için çok mutluyum."

"2018'den beri Monako'da yarışmadım. Aslında Fernando da benimle aynı durumda. Tekrar alışmak ve aracın neler yapabileceğini göstermek zaman alabilir. Monako, sezonun en zorlu pisti ve bu yüzden araçtaki güven hissi çok önemli ve her şeyi doğru yapmak gerekiyor. Önceki iki yarışta özellikle de sıralama turlarında iyi performans gösterdi ve araç gerçekten daha iyi görünüyor."

"Aracı geliştirmeye ve daha iyi hale getirmeye devam ediyoruz. Bir pilot olarak bundan çok memnunum. İspanya GP, neler yapabileceğimizi gösterdi. Ancak daha fazlasını elde etmek için neler yapabileceğimizi de anladık. Yarış temposunu geliştirmeliyiz, bu sayede sıralama turlarındaki harika performansımızdan faydalanabiliriz."

"Monako'da sıralama turları büyük rol oynuyor. Bu yüzden çok fazla puan kazanma şansı yakalamak için en yüksek sonuçlar almaya çalışacağız."

Esteban Ocon, Alpine F1, in Parc Ferme after Qualifying

Esteban Ocon, Alpine F1, in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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Norris ve Ricciardo, Monako'da "sağlam puanlar" almak istiyor

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Norris ve Ricciardo, Monako'da "sağlam puanlar" almak istiyor
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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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