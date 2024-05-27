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Formula 1 Monako GP

Alonso, Monako GP'sini 10. bitirdiğini sanmış

Pozisyonuyla ilgili kafa karışıklığı Fernando Alonso'nun Monako Grand Prix'sinde puan aldığını düşünmesine neden olmuş.

Ezel Tan
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, passes the chequered flag waved by Kylian Mbappe

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin pilotu yarışın büyük bir bölümünü takım oyununu oynayarak geçirdi ve Lance Stroll'e pozisyonunu koruyabilmesi için boşluk yarattı.

Alonso'nun görüşü, bunun son puan için olduğu yönündeydi ve Stroll lastiğini patlattığında, İspanyol sürücü yarıştan bir puan alabileceğini düşünüyordu.

Bu durum onu, Daniel Ricciardo'ya karşı başarılı bir savunma yapmaya itti ancak çabalarının karşılığını alamayacağını öğrendiğinde hayal kırıklığına uğradı.

Alonso, “Kafam karıştı çünkü belli bir fark açtıktan ve pit stoptan sonra Lance önümdeyken, ‘tamam, 10. sırayı garantiledik’ dediler. Tüm bunları o son puanı almak için yapıyorduk."

“Sonra Lance'in lastiği patladı ve 'ah, şimdi bu puanı almak için eski lastiklerle tüm sorumluluk benim omuzlarımda olacak’ dedim."

“50 tur boyunca 10. olduğumu düşünerek sürdüm."

“Sonra çizgiyi geçtiğimde ve bana 11. olduğum söylendiğinde, ‘Yani, tüm bu stres boşunaydı' dedim. Fakat yine de bu durum beni mücadelede tuttu."

“Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Kırmızı bayrak çıktığında Lance 10. sıradaydı, ben 12. sıradaydım."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Sonra bir noktada Sainz'i  üçüncü sıraya geri aldılar, bu yüzden 12. ve 14. sıradaydık, 13. ve 14. sırada olmalıydık. Lance Daniel'in önündeydi, ki öyle olmaması gerekiyordu.

“Kısacası hangi pozisyonda başladığımı ve hangi pozisyonda gittiğimi pek bilmiyorum.”

Alonso, yarışa sert hamurla başlamaktan başka çaresi olmadığını söyledi.

Stratejileriyle ilgili Alonso, "Monako'da tek ilgi çekici nokta yapmanız gereken pit stoplardır."

“Eğer pit stop heyecanını ortadan kaldırırsanız, o zaman hiçbir şey olmaz."

“Belki bu yarış, kırmızı bayrak olduğunda lastik değiştirmeme ya da aynı lastiği kullanma zorunluluğu gibi konuları yeniden tartışmaya açar çünkü bu yapılmazsa yarışın tehlikeye girdiği bazı durumlar oluyor."

“Bizim durumumuzda yine çok şanssızdık. Bence hızımız yeterli değildi."

“Kötü bir hafta sonuydu, buna hiç şüphe yok. Performansımızı saklayamayız ama aynı zamanda çok şanssız olduğumuzu da saklayamayız."

“Sadece alternatif bir stratejiye sahip olmak için sert lastikle başladık."

“Daha sonra kırmızı bayrak vardı, bu yüzden orta lastiği takmak ve orta lastikle 78 tur atmak zorunda kaldık, ki bu bir kamikaze stratejisiydi. Yine de puan kazanmanın tek yolu buydu.”

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, on the grid

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, on the grid

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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