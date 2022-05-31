Alonso: "Monako GP'de alınan tüm kararlar doğruydu"

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Fernando Alonso, Monako GP'nin ikinci kısmında lastikleri korumak amacıyla ilk başta bilerek yavaş gitti ve sonrasında tempo artırdı. Böylelikle cuma günü yaşanan aşınmanın önüne geçmeye çalıştı.

Damalı bayrağı yedinci sırada görerek bu yılki en iyi sonucunu alan Alonso, sonuçtan gayet memnun görünüyor.

Alonso şöyle dedi: "Hava koşulları nedeniyle çok zor bir yarıştı. Bu yüzden yedincilikten ve kazandığımız puanlardan mutlu olabiliriz."

"Zaman zaman zor stratejik kararlarla yönetmesi zor bir yarıştı ancak takım olarak her şeyi iyi yaptık ve her şeyi iyi şekilde yönettik."

"Sürüş yapmak kolay değildi ve puan aldığımızdan emin olmak adına zaman zaman hatalardan kaçınmalıydık."

"Cuma günü öğrendiklerimiz nedeniyle ikinci kırmızı bayraktan sonra lastiklere dikkat etmemiz gerekiyordu.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Bu açıdan yarışta orta hamurla alakalı endişelerim vardı çünkü cuma günü çok fazla aşınma görmüştük ve yarışın sonuna kadar 30 tur kaldığını biliyordum. Bu yüzden de aşınma sorunu yaşamamak adına lastiklere bakmak zorunda kaldım. Bu yüzden lastikleri 15 tur boyunca dikkatli şekilde kullandım ve son 15 turda da zorladım."

"Yani her şey cuma günkü aşınmayla ilgiliydi. Cuma günü lastikleri çok aşırı kullanıyorduk ve önümüzde 30 turluk bir sprint yarışı vardı. Tamamen zorlarsak, bu lastiklerle yarışı bitirebileceğimizi düşünmüyorduk."

"Burası Monako ve insanları ardımda tutmak hoşuma gidiyor. Yedinciliği rahat şekilde tuttuk ve yaptığımız işten dolayı oldukça memnunum."

Alonso, yarışın durarak yeniden başlamaması nedeniyle de memnun."

"Evde izlerken durarak startın daha iyi olduğunu düşünüyorsun ve hoşunuza giden bu oluyor. İki yıl önce evdeyken, benim de hoşuma giden oydu. Fakat bugünkü kararlar doğruydu."

"Başlangıçta hiç görüş yoktu. Bu yüzden kırmızı bayrak çıkmalıydı ve ayrıca hafta sonu boyunca seanslar hiç ıslak olmadığı için güvenlik aracın arkasında birkaç tur atmak ve hareketli start almak güvenli olandı. Ayrıca Mick'in kazası sonrası o duvarı tamir etmek için kırmızı bayrak çıkması da bence doğru karardı."

"Şahsen bugün alınan tüm kararlardan gayet memnunum."

Alonso, Avustralya GP'den bu yana elinde bandajla yarışıyor ve Monako GP hafta sonunda bir kez daha elinin sarılı olduğu görüldü.

Bu konuda Alonso, "Kemikler, bağlar ve tendonlarla alakalı her şey şu anda biraz karışık. İki ya da üç aya daha ihtiyacım var fakat ameliyat olmayacağım."

"Şu anda bununla ilgili yapabileceğim bir şey yok. Sadece dinlemeliyim fakat ne yazık ki iki hafta bir sürüş yapmam gerekiyor. Bu yüzden vakit buldukça dinlenmeye çalışıyorum fakat birkaç ay daha gerekecek." dedi.

Dinlenmek adına aylığına aracı Oscar Piastri'ye verip vermeyeceği sorusuna ise, "Evet ama puana ihtiyacımız var." diyerek karşılık verdi.