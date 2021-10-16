Alonso: "Mick bana babasını hatırlatıyor"

Alonso ve Michael Schumacher, 2000'lerin ortalarında birbirleriyle şampiyonluk savaşına girişmişlerdi. Alonso, hem 2005 hem de 2006 yıllarında Schumacher'in önünde şampiyonluk yaşamayı başardı.

Michael emekli olsa da, Alonso 40 yaşında olmasına rağmen Formula 1'de yarışmayı sürdürüyor ve şimdilerde Michael'ın oğlu Mick'e karşı savaşıyor.

İkili, Intercity İstanbul Park'ın ilk turunda karşı karşıya geldi ve Alonso'nun temasıyla beraber Mick spin attı.

Hafta sonunun ardından açıklamalarda bulunan Alonso, Mick'in çoğu hareketinin kendisine babasını hatırlattığını belirtti.

Alonso, Motorbox'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Onun Formula 1'de olması gerçekten çok özel."

"Mick bana pek çok yönden babası Michael'ı hatırlatıyor. Vücut diliyle, yüz ifadeleriyle, neredeyse her şeyiyle öyle. Hatta zaman tablosunda bile babasıyla aynı kısaltmayı kullanıyor. Bunu gerçekten dokunaklı buluyorum.”

"Mick'i oldukça seviyorum, tarzı hoşuma gidiyor ve F1'de olmasını seviyorum. Yakında daha iyi bir araçta olmasını diliyorum."

Alonso, daha sonra Michael hakkında açıklamalarda bulundu ve pist üstünde zaman zaman sert şekilde yarışsalar da, aralarında her zaman karşılıklı saygı olduğunu belirtti.

Alonso, "Her şeyden önce, Michael'dan bir şey öğrendim: Asla pes etmemeyi. Michael bana her zaman iyi davrandı, birbirimize çok saygı duyduk."

“O, bana hep başarılar dilediğini ve şampiyonluğu kazanmaktan keyif almam gerektiğini hissettirdi.” dedi.

Mick Schumacher, Haas F1 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images