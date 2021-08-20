Alonso: "Michael'a diğer pilotlardan farklı bir şekilde saygı duymalısınız"

1996'da Ferrari'ye gelen Schumacher'in 1996 aracı, o sezonun şampiyonları Williamsların çok arkasındaydı ve Ferrari'nin 1996 aracında temel problemler vardı.

Ancak Ferrari ve Schumacher, gelecek 4 yıl içinde doğru adımlar atarak liderlerle aralarındaki farkı azalttılar ve Schumacher, 2000 yılında Ferrari'yle ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Schumacher-Ferrari partnerliği, 2000'lerin ilk yıllarında sporu domine etti ve Schumacher, dominant araçlarla dominant performanslar sergileyerek; birçok rekor kırdı ve 2000 ile 2004 yılları arasında 5 kez üst üste şampiyonluğa ulaştı.

Ancak sonrasında, 2005 senesinde, o dönem oldukça genç olan Renault pilotu Alonso; Schumacher ve Ferrari'nin domiasyonuna son verdi. Alonso, 2006'da da şampiyonluğa ulaşacaktı.

Alonso, kendisi spora girdiğinde sporu sürekli olarak domine eden Schumacher'in etrafında olmasının, Schumacher'le el sıkışmasının, ona 7 kez dünya şampiyonunun da insan olduğunu hatırlattığını belirtti ve "Michael, bu sporun efsanesi. 2001'den 2004'e kadar ondan çok şey öğrendim ve sonrasında 2005 ve 2006'da Michael'la lastik lastiğe mücadele ediyordum."

"Michael'a diğer sürücülere yaptığınızdan daha farklı şekilde saygı duymalısınız. Onunla lastik lastiğe mücadele etmek, o tür anları yaşamak, el sıkışmak... Bu tür anlar, rahatladığım anlardı çünkü pist üstünde çok sıkı mücadele ediyorduk ama kırmızı kaskın arkasında yine de bir insan vardı." ifadelerini kullandı.

Bu ikili, 2005 ve 2006 yıllarında şampiyonluk için mücadele etmişti. Alonso ve Renault, 2005 senesinde oldukça hızlıydı ve Ferrari de 2005'te güçlü olsa da İtalyan ekip geçmiş yıllardaki kadar rekabetçi değildi. Alonso, 2005'te zafere ulaşarak; o dönem tarihin en genç dünya şampiyonu rekorunu da eline geçirmişti.

2006 senesinde Ferrari daha rekabetçiydi ve Alonso-Schumacher mücadelesi devam etti. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf yine Alonso olsa da ikili arasındaki mücadele sezon boyunca oldukça yakındı.

Alonso, 2005'te Schumacher'in dominasyonunu bitirip şampiyon olduğunda, ilk 1,5 saatlik kutlamalarda çok mutlu olduğunu ancak sonrasında hemen yeni hedefine odaklandığını belirtti ve kazanma sürecindeki düşünce yapısından şöyle bahsetti: "Şampiyonluğa ulaşmak, hayatınızdaki hedefinize ulaştığınız anlardan birisi. Bunu yaptığımda 24, 25 yaşındaydım yani daha mutlu, gururlu olamazsınız."

"Bu hedefe ulaşmanızın ardından artık isteyeceğiniz başka bir şey kalmamış gibi duruyor. Ancak böyle düşündüğünüzde yanılıyorsunuz çünkü hemen bir sonraki yarışta, farklı bir hedefiniz oluyor ve istediğiniz başka bir şey oluyor. Daha farklı düşünmeye başlıyorsunuz."

"Yine de şampiyon olmanızın ardından yapmış olduğunuz bir, bir buçuk saatlik kutlamada çok mutlu oluyorsunuz."

2005 Dünya Şampiyonu Fernando Alonso kutlama yapıyor

Kariyerinde 2 F1 dünya şampiyonluğu bulunan Alonso, sadece F1 şampiyonluklarını kutlamadı. İspanyol sürücü, motor sporları kariyerinde birçok farklı dalda da yarıştı ve bu serilerde de galibiyetlere ulaştı.

İspanyol pilotun en büyük hedeflerinden biri de motor sporlarının "Triple Crown"una ulaşmak. Yani Monako GP'yi, Le Mans 24 Saat yarışını ve Indy 500'ü kazanmak.

Hem Monako GP'yi hem de Le Mans 24 Saat yarışını kariyerinde iki kez kazanmayı başaran başarılı pilot, Triple Crown hedefini gerçekleştirmek için Indy 500'e yeniden katılmak istediğini belirtti ve gelecek planları hakkında şu ifadeleri kullandı: "Farklı hedeflere ulaşmak istiyorum. Indy 500 hâlâ oldukça cazip bir hedef. Dakar Rallisi ve diğer seriler de var."

"Dünyadaki en komple motor sporları pilotlarından biri olmaya çalışacağım."

"Kişisel taraftaki planlarım ise belki de bir gün baba olmak, kendi aileme sahip olmak. Bu gibi şeyler hep yerine getirmeniz gereken hedeflerdir ve şu an, hayatımın o noktasındayım."

Kazananlar #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso