Alonso: "Miami'nin sonuçları Bakü ile benzer olacak"

Bakü'de gerçekleştirilen yarışta Ferrari ileriye doğru büyük bir adım atmış gibi görünse de, pazar günü Ferrari, Aston Martin ve Mercedes tempo olarak yakındı.

Yarışta güçlü bir performansla dördüncü olan Alonso, Miami yarışı öncesi şöyle dedi: "Miami'ye geri dönmek harika!"

"Bir Formula 1 yarışı düzenlemek için harika bir yer ve sezonun ilk Amerika Grand Prix'sine gidiyor heyecan verici."

"Bu ülkeye gelmeyi her zaman sevmişimdir -spor etkinliklerine olan yaklaşımı taraftarların tutkusunu seviyorum."

"Bakü'de zor bir hafta sonu geçirdik, buna rağmen takım 22 puan aldı ve ben de Pazar günü podyumun bir saniye uzağındaydım. Aracı ayarlamak için çok az zamanımız olmasına rağmen gayet hızlıydık."

"Miami çok sayıda dar virajı ve uzun düzlükleri olan hızlı bir pist. Asfaltın tamamen değiştirilmesinin bir etkisi olup olmayacağını ben de merak ediyorum, Cuma günü bunu anlamak için epey zamanımız olacak."

"Bakü'deki hızımız etkileyiciydi ve Miami'de de benzer sonuçlar görmeyi umuyorum."

"En yakın rakiplerimizden daha iyi performans göstermeyi ve taraftarlar için harika bir gösteri sunmayı hedefliyoruz."

Lance Stroll de Bakü'de iyi bir performans göstermelerini umuyor.

"Azerbaycan'daki zorlu hafta sonunun ardından Miami'ye gitmek ve hemen direksiyon başına geçmek harika olacak."

"Formula 1'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki popülaritesinin bu kadar artması inanılmaz - tribünlerin doluluğunu görmeyi seviyorum. Umarım taraftarlara harika bir gösteri sunarız!"

"Geçen yılki yarışla ilgili karışık anılarım var: Yarış günü yaşadığımız sorunlar nedeniyle pit yolundan başladım ama gridin çoğunu geçerek 10. oldum ki bu oldukça iyi bir sonuçtu."

"Pistin kendisi hızlı ve zorlu fakat bir cadde pistinde olması gereken de budur."

"Miami'de risk almak zorundasınız fakat çizgiyi geçerseniz, hatanızın bedelini ödersiniz. Bu zorluğu seviyorum!"

"Her zaman olduğu gibi, puan kazanmak için her fırsatı değerlendirmek istiyoruz ve hafta sonu boyunca elimizden geleni yapacağız."