Alonso: "Miami'de podyuma çıkmaya çalışacağım"

Fernando Alonso'nun üç yarışlık podyum serisi Bakü'de sona erdi ancak pazar günü gösterdiği performans yine en iyilerden birisiydi.

Yaptığı güzel ataklarla dördüncü sıraya çıkan Alonso, son bölümde Charles Leclerc'i de zorladı fakat sonunda dördüncü oldu.

Yarıştan sonra konuşan Alonso, "Yarışta her şey mükemmeldi! İyi sıralar kazandığım bir başka yarıştı - altıncı başladım ve dördüncü bitirmeyi başardım."

"Önce Lewis Hamilton'ın, sonra da Ferrari araçlarından birinin önüne geçtim ve sonuçta takımlar şampiyonasındaki ana rakibimiz olan Mercedes takımından daha fazla puan aldık."

"Ayrıca ilk üçün bir saniye ardında bitirdik ve Miami'de podyuma çıkmak için yine elimizden geleni yapacağız."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu hafta sonu genel anlamda kolay değildi. Bakü'de sezonun ilk üç yarışındaki kadar rekabetçi olmadığımızı biliyoruz. Ancak zorluklara rağmen takımın elinden geleni yaptığını ve herhangi bir sorunla başa çıkmaya tamamen hazır olduğunu söyleyebilirim." dedi

Alonso zor bir hafta sonuna rağmen podyum için çekişmelerinden memnun.

"Genel olarak, sonuçtan ve aracın hızından memnunum. Özellikle pazar günü yine iyi bir seviyedeydik."

"Bizim için en başarılı olmayan hafta sonunda bile, pole pozisyonunu kazanan Ferrari ile podyum için mücadele ediyorsak, bu takım iyi bir haber."

"Yarış sırasında karşılaştığımız pek çok zorluk vardı. Özellikle rüzgar 15. ve 16. virajlarda bazı zorluklar yaşattı. Buna ek olarak, tüm hafta sonu boyunca düzlüklerde yeterince hızlı değildik."

"Diğer tarafta aracımızın güçlü yanlarından birisi, lastik aşınmasının çok fazla olmaması."

"Ne yazık ki bu sefer tüm takımlar sert lastikleriyle bitiş çizgisine gelebildiler ama bakalım Miami'de ne olacak?"

Leclerc ile olan savaşı sorulduğunda Alonso, "Charles bir saniye ardına kadar geldim fakat böyle bir durumda her zaman aracın kontrolünü kaybetme riski oluyor."

"Birkaç kez onu geçmeye çalıştım ama ona yaklaştıkça araç pistten çıkmaya başladı."

"Sonunda, bu tür şeyleri engelledim, özellikle de iyi bir ritim yakaladığı için önüne geçmek imkansızdı." dedi.