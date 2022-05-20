Alonso, Miami'de aldığı ikinci cezayı sert şekilde eleştirdi

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Fernando Alonso, kendi evindeki yarışa hazırlanırken karışık duygulara sahip. Gösterdiği iyi performansı hem araçtan, hem dış faktörlerden, hem de birtakım problemlerden ötürü sonuçlara yansıtamayan İspanyol pilot, an itibariyle şampiyonada takım arkadaşı Esteban Ocon'un 22 puan gerisinde.

Bahreyn'den bu yana puan alamayan Alonso aslında Miami GP'sinde iyi bir yarış geçirmiş, iyi bir start almasının ve yarış boyunca iyi bir tempo tutturmasının ardından damalı bayrağı 8. sırada görmüştü. Ancak yarış içinde Gasly ile temasından dolayı 5 saniye ceza aldığı için önce 9. sıraya, sonrasında da pist sınırlarını aşarak avantaj elde ettiği için bir 5 saniye ceza daha alarak 11. sıraya geriledi ve mücadeleyi puansız kapattı.

Cuma günü basın mensuplarına konuşan Alonso, ikinci ceza hakkında düşünceleri sorulduğunda, "Tamamen haksızlık, cezanın adil olmadığına ve hakemlerin beceriksizliğinden kaynaklandığına inanıyorum.

"Hakemler Miami'de profesyonel davranmadılar. Bir viraj kaçırdım ve sonra turdaki kazandığım zamanı geri verdim, fakat hakemler pembe sektör (en hızlı mini sektör zamanı) görmüş olmalılar"

"Herhangi bir kanıt istemeden karar aldılar. Yarıştan sonra tüm kanıtlarla ve geri verdiğimiz zamanı gösteren verilerle geldiğimizde çoktan toparlanmaya başlamışlardı. Yarış kontrol odasında bile değillerdi. Gereken verileri sunduk, bizden beş dakika istediler ve bir anda elleri kolları bağlanmış bir durumda olduklarını fark ettiler. Muhtemelen cezayı çoktan vermişlerdi ve resmi belgeleri nasıl geri çevirebileceklerini bilmiyorlardı."

"Kısacası çok kötü bir durumdu. Geçmiş geçmişte kaldı, ancak bu, Formula 1'deki profesyonelleri ve Formula 1'in şu anda sahip olduğu standartları göz önünde bulundurursak olmaması gereken bir şey." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522, Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

FIA, tartışmalı 2021 Abu Dhabi GP'sinin ardından başlattığı bir soruşturmanın ardından yarış direktörü Michael Masi'yi görevinden almış ve sanal yarış kontrol odası, iki yarış direktörünün dönüşümlü görev yapması gibi birtakım ciddi değişikliklere gitmişti.

Alonso, tüm bu değişikliklere rağmen halen düzeltilmesi ve geliştirilmesi gereken birçok nokta olduğunu öne sürüyor.

İspanyol pilot, "Geçtiğimiz sezonun ardından yarış kontrolde hiçbir şeyin gelişmediğini düşünüyorum. Demek istediğim, şimdiden birçok olay yaşadık ve bunlar gelişmesi gereken noktaların varlığını kanıtlayan olaylardı."

"Yarış direktörü olmadan veya bir yarışı izlemeye çalışmadan önce yarış hakkında biraz bilgi sahibi olmanız gerekir. Şu anda bu pozisyonda yeterince bilginin bulunduğunu düşünmüyorum."

"Burada yeni bir yarış direktörü olduğunu biliyorum. Freitas'ın WEC ve diğer kategorilerde en üst düzeyde çok daha fazla deneyimi oldu, bunun işleri değiştireceğini düşünüyorum, ama Miami'de durum böyle değildi. Carlos ve Esteban'ın kazalarının ardından gereken önlemlerin alınması için sesimizi çıkarttık fakat kimse bir şey yapmadı. Bu nedenle, bu yarış bilgisine sahip değilseniz, konuşmak zor."

"Fakat güvenlik konusunda endişelerim yok, muhtemelen bu yıl en güvenli araçlara, pistlere ve her şeye sahibiz. Sadece bunu geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Araçları süren ve herhangi bir kazanın etkisini vücudumuzda hisseden sadece biziz, bu yüzden bir şeye ihtiyaç olduğunu hissettiğimizde bizi dinlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Miami'de ve diğer bazı yarışlarda bu gerçekleşmedi, çünkü odak başka bir yerdeydi." dedi.