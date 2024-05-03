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Formula 1 Miami GP

Alonso: "Miami bizim için iyi bir pist olmamalı"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, bu hafta sonu Miami'nin kendileri için kolay geçmesini beklemiyor.

Ezel Tan
Fernando Alonso, Aston Martin

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin bu yıl istikrar yakalamakta zorlandı ve özlelikle pazar günleri epey zorluk çekiyor gibilerdi.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Miami GP öncesi konuşan Alonso, hafta sonuyla ilgili şöyle dedi: "Bence bazı pistlerde umduğumuzu bulamadık, bazı pistlerde ise tam tersi oldu: pek bir şey beklemesek de bazı pistlerde çok iyi yarışlar çıkardık."

"Kağıt üstünde Miami, bizim için en iyi pist olmamalı ve belki de daha iyi bir hafta sonu geçirmek için Imola hatta Monako'yu beklemeliyiz."

"Ancak aracı geliştirmek için özellikle Pazar günleri uygulamaya koymak istediğimiz birkaç fikir var."

"Bu hafta son yine sadece bir antrenman seansımız var, bu nedenle yarın sabahı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız."

"Yine de zor bir hafta sonu bekliyorum."

Alonso perşembe güne bileğine bandaj takarken görüldü.

Bu konuda İspanyol pilot, "Bazı küçük sakatlıklar var."

"2022'de Avustralya'da yaptığımız kazadan beri bileğimde ve bazen durum kötüleşip, bazen daha iyi oluyor."

"Son zamanlarda çok fazla araç kullanıyorum, go-kart, DTM, Formula 1... O yüzden şu anda biraz daha ağrım var ama her şey yolunda." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Erik Junius

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