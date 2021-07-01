Alonso: "Mercedes'le hiç görüşmedim"

Fernando Alonso, Minardi ile Formula 1 kariyerine başladı ve sonrasında Renault, McLaren ve Ferrari gibi büyük takımlar için mücadele etti.

Geçmişte Red Bull'a katılma teklifini reddeden Alonso, yanlış zamanda yanlış yerde olduğu için birden fazla şampiyonluk kaybetmişti.

İspanyol pilot, 2018 sezonunun ardından McLaren'dan ayrıldı ve Formula 1'e veda etti. Ancak kenarda geçirdiği iki yılın ardından Alpine'den gelen teklifi kabul ederek spora geri döndü.

Alonso, spora dönüşünde en az bir şampiyonluk daha kazanmak istiyor ve 2022 kurallarını bunu başarmak için iyi bir fırsat olarak görüyor.

Marca'nın El Transistor programına konuk olan Alonso, Alpine'e katılmadan önce aldığı tekliflerle ilgili şöyle dedi: "Mercedes ile hiç görüşmedim fakat Red Bull ile bazı görüşmeler oldu."

"Açıkçası 2022 için yeni kurallar olmasaydı, Formula 1'e geri dönmezdim. Şampiyon olabileceğimi söylemek istiyorum fakat bilemiyorum..."

"Büyük takımlar mücadeleye hazır ve diğerlerinin yapması gereken çok şey var. Gelecek yıl için tüm takımlar, gridin önüne yükselme hayaline sahipler."

Alonso, 2018'de spordan ayrıldıktan sonra çeşitli serilerde yarıştı ve sonunda yeniden spora döndü. Alonso, bu konu hakkında ise şunları söyledi: "Formula 1'den ayrıldıktan sonra çok eğlendim. Her hafta sonu yarıştığım seriyi ve kullandığım aracı değiştirmek, gerçek bir meydan okumaydı. Sonuna kadar keyif aldığım çok büyük bir mücadeleydi."

"Şimdi Formula 1'deyim ve araca oldukça iyi adapte olduğumu düşünüyorum. Buraya dönüşte çok fazla sürprizle karşılaşmadım."