Alonso: "Mercedes'le herkes şampiyon olabilir ama Hamilton işini iyi yapıyor"

Lewis Hamilton, Mercedes'le şimdiye kadar altı kez dünya şampiyonu olmayı başardı ve toplam şampiyonluk sayısını yediye yükseltti.

Hamilton'ın Mercedes'e gelmeden önceki galibiyet sayısı 21'di ve 110 yarışta toplam 49 podyum almıştı. Mercedes'le ise 156 yarışa katıldı ve bunların 116'sında podyuma çıkıp, 74'ünü kazandı.

7 kez dünya şampiyonunun bu performansını Mercedes'e bağlayan pek çok kesim var ve Max Verstappen de, "Başardıklarına gerçekten çok saygı duyuyorum. Ona karşı hiçbir olumsuz düşüncem yok, hatta o harika bir sürücü ama aracı çok baskın." demişti.

George Russell'ın Mercedes'le ilk yarışında ortaya koyduğu performans da bu düşünceleri iyiden iyiye artırmış oldu.

Sonrasında bu sözler çifte F1 dünya şampiyonu Fernando Alonso'ya soruldu ve Alonso şöyle yanıt verdi: "Bence pek çok insan bu araç ile yarış kazanabilir ve bu araç ile şampiyonluk kazanabilir."

"Ama bu, Lewis hakkında kötü bir şey ifade etmiyor. Bu fırsata sahip olduğunuzda, iyi performans göstermelisiniz ve Lewis herkesten daha iyi bir iş yapıyor. Bu onun gerçek değerini gösteriyor. Herkesin bir adım önünde. Doğru zamanda doğru yerde olmanın önemini gösteriyor. Bu her zaman böyleydi."

"Ancak oradayken ve doğru an geldiğinde de iyi performans göstermeniz gerekiyor ve Lewis bunu herkesten daha iyi yapıyor."

"Tamam, baskın bir aracı var, ama takım arkadaşından daha iyi. Hiç pes etmiyor ve performansının zirvesinde. Umarım yakında Lewis ile savaşabiliriz, gelecek yıl değil, ama umarım yakında bunu yapabiliriz."

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso gelecek yıl F1'e dönüyor ve hedefinin podyuma çıkmak olduğunu söylüyor.

Correre della Sera'ya konuşan Alonso, "Endişelenmiyorum. Her zamankinden daha olgun olduğumu düşünüyorum. Yapılan testler, 2010'daki kadar formda olduğumu gösteriyor."

"Hızım kaybolmadı, herhangi bir zayıflığı düzeltmek için sürüşümü analiz ettim ve hem Le Mans hem de Indy'deki deneyimler bana çok faydalı veriler sağladı."

"Beni ne korkutabilir? Belki 23 yarışlık takvim ağır gelebilir. Yılda sadece 20 gün tatil yapabileceğim anlamına geliyor."

"Renault 2020'de üç podyum aldı ve bunu geliştirmek istiyorum. " dedi.

Modern F1'de en iyi pilotun kim olduğu sorusuna Alonso, "Bunu cevaplamak zor. Ama en ilginci Russell. Çünkü beş günde, 100 değil! Son sıradan birinciliğe çıktı. Bunu ilahi bir dokunuş olmadan yaptı!" cevabını verdi ve güldü. Sonrasında şöyle devam etti: "Sadece Mercedes'e girmek yeterliydi. Ama Hamilton ve Bottas'ın aynalarında en çok hangi pilotu gördüğüne bakarsak, o zaman Verstappen diyebiliriz. Leclerc de olağanüstü bir yetenek ama değerlendirmek için birkaç yıl daha lazım."

Alonso, 2021'de yine Mercedes'in şampiyon olacağını düşünüyor.

"Onlar 2021'de de kazanacaktır. Red Bull ikincilik için mücadele edecek ve kimin üçüncülük savaşında olacağını göreceğiz. Asıl zorluk 2022 olacak, şu anda F1 değişmemiş gibi görünüyor. Aynı insanlar, aynı kurallar var. İki yıl önce güçlü olan bugün yine güçlü."

"Şahsen ben biraz daha farklıyım. Yeni zorluklarla karşılaşmak istedim ve bunlar için vaktim vardı. Zihinsel ve fiziksel olarak geliştiğimi düşünüyorum. Kendimden talep ettiğim şeyler konusunda daha rahatım."