Alonso: "Mercedes'e karşı mücadele ederken hep kaybedersiniz"

Alman takım, 2014'te başlayan hibrit döneminin başlangıcından beri spor tarihinin en dominant güçlerinden biri oldu ve 2014'ten beri hem sürücüler şampiyonasını, hem de markalar şampiyonasını - 2014 dışında - senenin son yarışından önce kazanmayı başardı.

Ancak bu sene durum böyle olmayacak çünkü sezonun bitimine iki yarış kala Mercedes, Red Bull'un sadece 5 puan önünde ve Max Verstappen ise Lewis Hamilton'ın 8 puan önünde yer alıyor. Buna rağmen Alman takım rahat ve istikrarlı bir şekilde gridin önünde yer aldı.

Ancak hibrit döneminde en iyi durumda bile gridin ortasında mücadele edebileceği bir araçta olan Alonso için aynısını söyleyemeyiz. İspanyol pilot, Toto Wolff ve arkadaşlarına karşı her zaman kaybedileceğini düşünüyor.

Speedweek'e konuşan Alonso, "Bir sürücü olarak bu durum basketbol oynamak gibi. Ama fark şu, sizin hücum ettiğiniz pota daha dar, onların ki ise daha geniş. Bu nedenle hep kaybedeceksiniz."

"İki şampiyonluk kazandığım için çok şanslıyım ve o pozisyonda olduğum için ayrıcalıklıydım. Aynı zamanda WEC'de Toyota ile ben de araçta böyle bir baskınlığa sahip oldum."

"Ancak genç çocukların bu sporu izlediğini düşünün. Onlar her düzlükte bir aracın iki araç geçtiğini izliyor. Onların şampiyon olma umutlarını kaybetmemelerini sağlamalıyız."

"Hepimiz bu spora bağlıyız. Çok çalışıyoruz, simülatörde çalışıyoruz, piste çıktığımız her zaman hayatımızı riske ediyoruz. Ancak biz her yarışta bir tur gerideyiz ve bunu daha yarışlara gitmeden biliyoruz."

"Böyle bir şeyin olduğu tek spor bu." dedi.

Bu sene her ne kadar Red Bull, onlara karşı bir rakip olmaktan fazlası olmuş olsa da Mercedes inanılmaz dominantlığını sürdürmekte.

Geçtiğimiz haftalarda Brezilya'da yapılan yarışta Lewis Hamilton, Cuma günkü sıralamalarda diskalifiye edildikten sonra sprint sıralama yarışına 20. sıradan başladı ve beşinci sırada yarışı tamamladı. Ardından ana yarışa motor değiştirdiği için 10. sıradan başlayan İngiliz pilot, yarışı kazanmayı başardı.

Hamilton, Honda motorunun yüksek rakımda gösterdiği performans göz önüne alındığında Red Bull'un güçlü olması beklenen bir pistte bu performansı ortaya koydu.

Seneler boyunca onların dominasyonunu izledikten sonra bile Alonso, Hamilton'ın ve aracının ne kadar hızlı olduğu konusunda şaşırdığını söyledi.

Konu hakkında konuşan Alpine pilotu, "Cumartesi günü çok şaşırdım."

"Sanırım hepimiz, tek hafta sonunda 20 sıra grid cezası olan bir sürücünün yarış kazanmasına şaşırdık ancak olanlar oldu." dedi.