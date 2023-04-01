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Alonso: "Mercedes, yaşadığı sorunları büyütüyor"

Fernando Alonso, Mercedes'in bu yıl Formula 1'deki yaşadığı sorunları abarttığını ve yakında yarış kazanacağını düşünüyor.

Jonathan Noble
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Alonso: "Mercedes, yaşadığı sorunları büyütüyor"
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Sezona istediği gibi başlayamayan Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton, Avustralya GP sıralama tırlarında ikinci/üçüncü olmalarının ardından bu sonucun "beklenmedik" olduğunu söylediler.

Fakat Melbourne'de dördüncü sırayı elde eden Alonso, her şeyi farklı görüyor ve Mercedes'in söylediğinden ya da gösterdiğinden çok daha iyi bir pakete sahip olduğuna inanıyor.

Sıralama turlarının ardından bu sonuca şaşırmadığını söyleyen Alonso, "Yani sürpriz değil çünkü Cidde'de sanırım Pazar günü 0.1 saniye etrafımızdalardı ve burada cuma günü Lewis ikinci sırada yer aldı."

"Eğer [Mercedes pilotlarının] yorumlarını okursanız, araçlarının Q3'ün dışında kalacağını düşünürsünüz. Fakat araçlarının o kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum."

"Red Bull kadar iyi değiller - kimsenin Red Bull'la mücadele edebilecek bir aracı yok - ama daha iyiye gidiyorlar ve yakında galibiyet için yarışacaklar."

"Geçen yıl bunu başardılar ve çok kötü bir başlamalarına rağmen yarış kazandılar. Bunun bu yıl sahip oldukları potansiyeli gösterdiğini düşünüyorum." dedi.

Mercedes'in kamuoyuna gösterdiğinden daha güçlü olduğunu söyleyen tek kişi Alonso değil.

Ferrari'den Carlos Sainz da Sky'a şunları söyledi: "Bence insanların düşündüğünden çok daha hızlılar."

"Özellikle de yarışta çok hızlılar. Cidde'de Fernando'ya tempo olarak çok yakınlardı. George ve Lewis'in her ikisi de çok hızlıydı, onlara yetişemedik."

George Russell, Mercedes F1 W14, leaves the pit lane

George Russell, Mercedes F1 W14, leaves the pit lane

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Yani bu hızlı bir araç. Elbette Red Bull kadar hızlı değil, kimse değil ama sıralama turlarında her şeyi bir araya getirirlerse, çok güçlü olabilirler."

Alonso, Mercedes'in Pazar günkü yarışın başında Verstappen'i geçerek Grand Prix'nin sıkıcı geçmesini önlemesini umuyor.

Aston Martin pilotu, "İkinci seansın heba olmasının ardından yarışla ilgili pek çok bilinmeyen olduğunu düşünüyorum."

"Ayrıca sıcaklık, sanırım yarın çok farklı olacak. En azından havanın güneşli olması bekleniyor..."

"Bence strateji ve yarış hazırlığı açısından henüz kimse tam olarak hazır değil, bu yüzden kimin daha iyi tempoya ve daha iyi yönetime sahip olduğunu yarınki yarışta keşfedeceğiz."

"Mercedes'in iyi bir başlangıç yapıp Max'i bir şekilde durdurup durduramayacağını göreceğiz. Aksi takdirde onun için sıkıcı bir yarış olacak." dedi.

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