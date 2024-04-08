Alonso: "Mercedes arkamızdayken oraya gitmek ilgimi çekmiyor"
Aston Martin sürücüsü, Japonya GP'de Mercedes pilotlarının önünde yer alması sebebiyle Mercedes'e gitmenin şu an için kendisine çekici gelmediğini söyledi.
Simon Galloway / Motorsport Images
Fernando Alonso, "en iyilerinden biri" olarak nitelendirdiği Japonya Grand Prix'sinin ardından Mercedes'e imza atmasıyla ilgili olası iddialara şifreli bir yanıt verdi.
Alonso Suzuka yarışında güncellenmiş AMR24 ile beşinci sırada başladığı yarışta altıncı olarak hem Mercedes pilotlarını hem de McLaren pilotu Oscar Piastri'yi geride bıraktı.
Alonso, 2025'te Mercedes'te Hamilton'ın yerine geçebilecek potansiyel bir isim olarak gösteriliyor. Ancak iki kez dünya şampiyonu olan pilot, sıralama turlarını Hamilton ve George Russell'ın önünde bitirmesinin ardından bunun "cazip" olduğundan emin değil.
Sky Sports F1'e geleceğiyle ilgili olarak Alonso, "Çok eğlendim ve sürüş açısından en iyi hafta sonlarımdan birini geçirdim ve liderin 44 saniye gerisindeyim, bu yüzden kendimi o kadar da çekici hissetmiyorum." dedi.
Kendisine Mercedes iddiaları sorulduğunda Alonso, "Mercedes geride, bu yüzden bana o kadar da çekici gelmiyor." dedi.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Yarışıyla ilgili olarak Alonso, 381. startını aldığı hafta sonunu F1'deki en iyi hafta sonu olarak değerlendirdi ve Aston Martin'i performansını arttırması için çağrıda bulundu.
Medyaya verdiği demeçte Alonso, "Bunun en iyi hafta sonum olduğunu düşünüyorum, kesinlikle şimdiye tamamladığım ilk beş yarışımın içinde."
"Sıralamaları beşinci tamamladık ve bugün altıncıyız. Bu yüzden çok gururluyum."
"Bizi Ferrari, McLaren, Red Bull ve Mercedes ile karşılaştırmanın bir anlamı yok."
"Bu yüzden beşinci ve altıncı bitirmek tamamen alışılmadık bir durum ve bunu Avustralya'da da yaptık."
"Burada da yine altıncı olduk ve Cidde'de beşinci olduk. Yani çok iyi bir performans sergiliyoruz ve diğerleri strateji ve diğer şeyler deniyorlar. Biz de bunlardan faydalanıyoruz. Ancak hızımızı artırmamız gerekiyor." dedi.
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