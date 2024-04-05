Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"
Fernando Alonso, cuma gününün ardından net bir şey söylemekten kaçınsa da Melbourne'den farklı bir yerde olmayı beklemiyor.
Sam Bloxham / Motorsport Images
Fernando Alonso, cuma günkü ilk antrenmanda bir dizi yeni güncellemeyi test etti ve kuru zeminde geçen seansı 0.5 saniye geride yedinci bitirdi.
İkinci seansta ise yağmur nedeniyle zaman turu kaydetmedi ve bundan ötürü biraz üzgün görünüyordu.
Günden neler çıkarabildiği sorusuna Alonso, "Pek bir şey değil."
"Suzuka harika bir yer. Burada sürüş yapmak güzel fakat bugün için söyleyecek pek bir şey yok."
"Taraftarlar için üzüntü verici bir gün. Buraya geldiklerinde bizi çok destekliyorlar fakat bizim sürüş yapacak lastiklerimiz olmuyor."
"Bu yüzden onlar için üzgünüm." dedi.
Alonso, ilk seanstaki performansının iyi göründüğü yorumu üzerine temkinli yanıt verdi.
İspanyol pilot, "Bilmiyorum. Bakalım, bence bugünün pek bir önemi yok."
"Avustralya'ya kıyasla çok farklı pozisyonlarda olmamalıyız."
"Sanırım hâlâ en hızlı dördüncü ya da beşinci takımız."
"Bakalım yarın için her şeyi en iyi hale getirebilecek miyiz? Fakat herkes için zorlu bir yarış olacak." dedi.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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