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Formula 1 / Mexico City GP Haberler

Alonso: "Meksika'da güçlü bir sonuç alabiliriz"

Fernando Alonso, Meksika'daki ilk günün ardından hafta sonunun kalan kısmında güçlü olacaklarından emin görünüyor.

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Alonso: "Meksika'da güçlü bir sonuç alabiliriz"
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Cuma günkü ikinci antrenman seansında Esteban Ocon üçüncü en iyi zamanı yaparken, Fernando Alonso 11. sırada yer aldı. Fakat Alonso, 2023 lastiklerine odaklanmıştı.

Günün ardından konuşan İspanyol pilot, hafta sonuna iyi başladıklarına vurgu yapıp, "güçlü bir sonuç" almayı beklediğini söyledi.

Alonso, "Meksika'ya dönmek harika ve bugün bizim için sağlam bir gün olduğunu söyleyebilirim."

"Mexico City'deki pistin yol tutuş seviyesi hep farklı oluyor ve yüksek rakım benzersiz olduğu için hem araç hem de sürücü üzerinde ekstra baskı yaratıyor."

"Tüm hafta sonu boyunca karşılaşacağımız bu zorlu koşullara uyum sağlamamız ve adapte olmamız gerekiyor."

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Genel olarak baktığımızda cuma günkü programımızı tamamlamayı başardık ve cumartesi gününe de iyi bir sonuç elde edeceğimizden emin olarak giriyoruz." dedi.

Esteban Ocon da cuma gününün ardından iyimser.

"Kendimizi yol tutuşun düşük olduğu fakat uzun düzlükleri ve zorlu virajların bulunduğu bu zorlu pistte test etmek güzeldi."

"Jack'in aracımı sürdüğü ilk seansta piste çıkamadım. Daha önce ben de onun pozisyonunda bulundum, bu yüzden bunun için onu tebrik ederim."

"İkinci seansta ise oldukça fazla şey öğrenebileceğimiz çok sayıda tur attık."

"Biraz kesintiliydi ama elimizde inceleyebileceğimiz çok sayıda veri var. Önümüzdeki iki gün boyunca neler yapabileceğimizi görmek heyecan verici."

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