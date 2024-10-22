Alonso: "Meksika için geliştirmemiz gereken çok şey var"

Fernando Alonso, pazar günü 7. sıradan başladığı yarışı 13. sırada noktaladı.

İki kez dünya şampiyonu, seansın ardından verdiği demeçte takımın Meksika için daha iyi bir şekilde dönmeye çalışacağını söyledi.

Alonso, "İlk viraja kadar iyi bir start almış olsam da sonra dış tarafta sıkıştım ve orada kaldım; bu yüzden pozisyon kaybettim."

"13. sırayı elde etmek bizim için sürpriz olmadı. Sonuç olarak yarıştan çıkardığımız derslerle baş başa kaldık."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, makes a pit stop Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Meksika için analiz etmemiz ve geliştirmemiz gereken çok şey var."

"Biz takıma aracın neye ihtiyacı olduğunu söylüyoruz, takım da elinden geleni yapıyor. Sezonun büyük bölümünde zorlandık ama bunlardan hem olumlu hem de olumsuz dersler çıkardık."

"Yeni paketi analiz ederek Meksika için geliştirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.