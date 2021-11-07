Alonso: “Meksika, ağzımda iyi bir tat bıraktı”

Meksika’da 9. olarak iki yarış sonra puan alan Alonso, Alpine’in kötü gidişatını bir nebze olsun durdurmuş oldu.

Yarışın ardından Alonso, “Startta iyi bir iş yapmamız gerektiğini biliyorduk.”

“Mercedes’in spiniyle beraber bir kargaşa oluştu. Orada biraz sıkıntı yaşadık ancak en çok zararı Bottas, Ricciardo ve birkaç diğer sürücü aldı. Böylece birkaç pozisyon kazandık.”

“Sonuç olarak, yarışı dokuzuncu bitirdik. Mutlu olmalıyız. Yeniden puan barajına döndük, hedef de aşağı yukarı buydu.”

“Zor bir hafta sonunda, dün iyi bir iş çıkarmadıktan sonra bugün biraz daha iyiydik ve takım için puan kazanmaya devam ettik.”

“Bugün AlphaTauri’ye karşı puanlar kaybettik, bu yüzden Brezilya’ya daha motive gideceğiz.”

“Lastik aşınması konusunda doğaçlama yapmamız gerekiyordu, çünkü cuma günü yeteri kadar tur atamamıştık. Ancak yine de dediğim gibi, mutluyuz. Yarışı iyi yönettik.”

“Meksika, ağzımda güzel bir tat bıraktı.” dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521, in the pits Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images