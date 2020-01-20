Alonso, McLaren'la yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Fernando Alonso, 2018 yılının ardından Formula 1'den ayrılma kararı almıştı ancak geçen yılın başında İngiliz şirketle yeni bir anlaşma imzaladı.

Bu anlaşma kapsamında takımla olan bağlantısı devam etti ve birlikte Indianapolis 500'e katıldılar.

Ancak Alonso henüz sıralama turlarında geride kaldı ve yarışa başlayamadı.

Marca gazetesi, İspanyol pilotun McLaren'dan gelen sözleşme teklifini geri çevirdiğini ve yeni sezonda McLaren'la çalışmayacağını öğrendi.

Alonso geçen yıl takımın F1 aracını test etmiş ve bazı yarış hafta sonlarında McLaren garajında yer almıştı.

Habere göre Alonso, 2021 için tüm seçenekleri düşünebilmek amacıyla hiçbir takımla bağa sahip olmak istemiyor.

İspanyol sürücü, bu süreçte kendisine gelen tüm Formula 1 tekliflerini değerlendirecek ve bunun önünde herhangi bir engel olmasını istemiyor.

Alonso artık McLaren'ın elçisi konumunda yer almıyor ve bu yılki Indianapolis 500'de de takım adına yarışmayacak gibi görünüyor.

Indy 500 fiyaskosunun Alonso ile McLaren arasındaki iplerin gerilmesine neden olduğu düşünülüyor.

Ayrıca Andreas Seidl'ın tutumu da İspanyol sürücünün kararında etkili olmuş olabilir.

Alonso artık istediği herkesle görüşme özgürlüğüne sahip olacak ve Indy 500 için Honda motoru kullanan Andretti ile anlaşmaya yakın.

Çeviri: İnci Beğen