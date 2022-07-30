Alonso: "McLaren'ın performansı endişe verici"

Haberi dinle

Alpine, Fransa GP'nin ardından takımlar şampiyonasında McLaren'ın dört puan önünde dördüncü sıraya yerleşti fakat McLaren'ın Macaristan'a yaptığı güçlü başlangıç göz önüne alındığında bu dördüncülük tehdit altında olabilir.

Lando Norris, ikinci antrenmandaki en iyi ikinci zamanı yaparken, Daniel Ricciardo da beşinci sırada yer aldı.

Günü altıncı sırada tamamlayan Alonso, McLaren'ın hızından endişe edip etmediği sorusuna, "Evet, bence bugün çok hızlılardı."

"Fakat Paul Ricard'da da gerçekten çok hızlılardı. Bu nedenle son zamanlarda performanslarını artıracak bir şeyler bulmuş gibi görünüyorlar."

"Bu açıdan endişeliyiz fakat takım içerisinde yaşanan o kadar çok şey var ki, bunlara henüz bakamadık."

"Kendimize odaklandık ve bizim için verimli bir cuma günü oldu. Farklı ayarlar denedik. Yarın ve pazar günü hava değişeceği için bizi neyin beklediğini söylemek zor. Ancak iki antrenmanı da sorunsuz geçtiği için gerekli verileri topladık."

"Araç hızlı, onu sürmek çok keyifli. Bakalım cumartesi günü hangi konumda olacağız?" cevabını verdi.

Alonso, A522'nin cuma günkü performansından memnun olduğunu söyledi ve hafta sonu için pozitif konuştu.

"Birbirinden farklı davranan bu üç lastik hamurunu anlamak kolay değildi. Aynı zamanda çok sıcak bir gün de oldu. Yarın yağmur yağacak gibi görünüyor, pazar belki de serin bir gün olacak. Bu yüzden bugün ne kadar faydalı bilgi topladığımızdan emin değilim."

"Yine de araç çok hızlı görünüyor ve durumdan memnunum. Ayrıca bu pistte sürüş yapmak çok keyifli."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images