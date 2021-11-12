Alonso, McLaren'ın 2007'deki şampiyonluk mücadelesinin "iyi yönetilmediğini" düşünüyor

Alonso ve Hamilton, 2007 sezonunda McLaren için sürüyorlardı. O sezon Ferrari pilotları Raikkonen ve Felipe Massa ile McLaren pilotları arasında yakın bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor, Spygate olayının ve Alonso'nun Macaristan GP'nin sıralama turlarında aldığı cezanın getirdiği tartışmalar ise sürmeye devam ediyordu.

2007 Brezilya GP, bu sezonun final yarışıydı ve Hamilton, bu yarışa Alonso'nun 4 puan önünde şampiyona lideri olarak girdi. Raikkonen, Hamilton'ın 7 puan arkasında yer alıyordu, Massa'nın ise şampiyonluk şansı bulunmuyordu.

Yarışın ilk turunda pistten taşan ve sonrasında vites kutusunda bir sorun yaşayan şampiyona lideri Hamilton, yarışı 7. sırada tamamlayabildi; Alonso ise 3. sırada finiş gördü.

Ferrari, Raikkonen'in yarışı kazandığından emin oldu ve bu sonuçlarla birlikte, Fin pilot ilk ve tek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

O sezon, birinci olan pilota 10 puan verilmekteydi ve ilk 8'e puan dağıtılıyordu. Raikkonen, yarışı kazanarak 10 puanı hanesine yazdırdı; 7. olan Hamilton ise sadece 2 puan toplayabildi. Böylelikle Raikkonen, Hamilton'ı 1 puanla geçmeyi başarmıştı.

2021 Brezilya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen basın toplantılarında, aynı seansta yer alan Alonso ve Hamilton'a 2007 sezonundaki mücadelelerin ardından nasıl değiştikleri soruldu.

Alonso, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Kesinlikle bu senenin ardından herkes değişti. Sadece kendi adıma konuşabilirim ama 13 yıl önceki hâlinizden daha farklı oluyorsunuz. Olgunlaşıyorsunuz ve belki de bazı şeyleri farklı görmeye başlıyorsunuz."

"Daha önce de çokça kez söylediğim gibi, bence o sene çok iyi yönetilmedik. Bence çok rekabetçi bir paketimiz vardı ama Ferrari'ye kaybetmeyi başardık."

"Evet onlar [Ferrari] hızlıydı ama bence bizim kadar hızlı değillerdi. Ancak dediğim gibi, [bu süreç] iyi yönetilmedi."

"Yine de o seneden kalmış iyi hatıralarım var. Umuyorum ki o yıllara geri dönebilir ve birlikte [Hamilton'la] şampiyonluk mücadelesi verebiliriz."

Lewis Hamilton, McLaren MP4-22 and father Anthony Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton ise 2007 sezonu hakkında şunları söyledi: "İkimiz de daha gençken, o dönem güçlü olan Ferrari'ye karşı verdiğimiz mücadele zorluydu."

"Yani [bu sezonki] şampiyonluk mücadelesine benziyordu. Hiçbir şampiyonluk mücadelemi biri diğerinden daha zordu şeklinde sıralamadım. Hepsi kendi yönleriyle zor oldu."

Hamilton ve Alonso, 2022 F1 sezonunda, F1'in yeni döneminde yarışmaya devam edecek olsa da 2007 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Raikkonen sezon sonunda emekli olacak.

Dünya şampiyonluğunu kazandığı Brezilya'ya F1 pilotu olarak son kere dönmesinin özel hissettirip hissettirmediği sorulan Raikkonen, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Yani, burası hâlâ aynı yer."

"Elbette buraya ilk geldiğimden bu yana bazı şeyler gelişti ama pist hâlâ aynı. İnsanlar burada oldukça tutkulular, genellikle çok fazla seyirci oluyor. Yani evet, burada iyi hatıralarım var."

"Burası eskiden son yarış olurdu, sonrasında bir aralar erken yarışlardan biri oldu şimdi ise bitime 3 yarış kalacak."

Raikkonen ayrıca, F1'den sonraki emeklilik hayatı için ailesiyle vakit geçirmekten başka "henüz bir planlı olmadığını" söyledi.