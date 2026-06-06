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Formula 1 Monako GP

Alonso, McLaren'ın 1000. yarışını kutladı: "Onlar için en iyisini diliyorum"

Fernando Alonso, Formula 1 tarihindeki 1000. Grand Prix'sine çıkan McLaren'ın kutlamalarına katılarak eski takımına duygusal bir mesaj gönderdi.

Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Şu anda Aston Martin adına yarışan iki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, Monako Grand Prix'si hafta sonunda McLaren'ın tarihi kilometre taşını kutlamak için düzenlenen etkinliklerde yer aldı.

Etkinlikte mevcut McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri'nin yanı sıra takımın geçmişteki birçok efsane ismi de bulundu.

Sky Sports F1'e konuşan Alonso, McLaren'ın motor sporlarındaki mirasına övgüler yağdırdı: "McLaren inanılmaz bir organizasyon. Formula 1'de 1000 Grand Prix... Ama sadece Formula 1 değil, dayanıklılık yarışları ve IndyCar'daki başarılarıyla da öyle."

"Zak'in takıma kattıkları da gerçekten harika."

Alonso, çocukluk yıllarında McLaren'a duyduğu hayranlığı da anlattı: "90'larda Ayrton Senna ve Alain Prost'un kullandığı kırmızı-beyaz McLaren araçlarından çok etkilenmiştim."

Yıllar sonra Alonso, 2007 sezonunda ve ardından 2015-2018 yılları arasında bu efsanevi takımın yarış tulumunu giyme fırsatı buldu. Ayrıca Zak Brown döneminde McLaren, Alonso'nun 'Üçlü Taç' hedefini destekleyerek onu Indianapolis 500'de yarıştırdı.

Alonso şöyle devam etti: "Onlar adına IndyCar'da ve Formula 1'de iki farklı dönemde yarışma şansı yakaladım."

"Bu yüzden burada olmaktan mutluyum ve onlar için en iyisini diliyorum."

McLaren'ın 1000. yarış kutlamalarında Alonso'nun yanı sıra David Coulthard, Mika Hakkinen, Emerson Fittipaldi, Juan Pablo Montoya ve Lewis Hamilton gibi takım tarihine damga vurmuş isimler de yer aldı.

 

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