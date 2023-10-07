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Formula 1 / Katar GP Haberler

Alonso: "McLaren şampiyonada bizi geçecek"

Fernando Alonso, McLaren'ın şampiyonada Aston Martin'i geçerek dördüncü olacağını tahmin ediyor.

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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

McLaren'ın bu hafta sonu Katar'da güçlü olması bekleniyordu çünkü yüksek hızlı doğası MCL60'a tam uyuyor.

Cuma günkü sprint yarışında Lando Norris ve Oscar Piastri, turları silindiği için geriye düştüler fakat saf hız olarak gayet iyilerdi.

Bugünkü sprint yarışında da ilk iki sırayı alarak, yıllar sonra ilk kez böylesine büyük bir başarı yakaladılar. 

McLaren'ın toplayacağı puanlar dördüncülüğü Aston Martin'den alma açısından kritik olacak ve Fernando Alonso artık dördüncülüğü kaybedeceklerine ikna olmuş durumda.

İspanyol pilot şöyle konutu: "Gerçekten çok güçlüler ve eninde sonunda bizi geçecekler."

"Bunu kabul etmeli ve onları tebrik etmeliyiz."

"Yine de şu ana kadar öndeyiz ve her yarışta kendimizi savunmaya devam edeceğiz."

Fakat Alonso, aracın Katar'da gayet iyi çalıştığını gizlemiyor.

"Elbette mutluyum çünkü son birkaç yarışta yeterince rekabetçi değildik. Bu yüzden sergilediğimiz performanstan ötürü memnunuz."

"Araç zorlu şartlarda bile iyi çalıştı."

"Fakat hafta sonu henüz bitmedi. Tamamlanması gereken çok sayıda tur var."

"Yine de iyi bir başlangıç yapmış durumdayız."

İspanyol pilot, zaman turunun silinmesinden ötürü sprint yarışına dokuzuncu sıradan başlamak zorunda kalacak.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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