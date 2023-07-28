Alonso: "McLaren şampiyonada Aston Martin'i geride bırakabilir"

Son haftalarda düşüşe geçen Aston Martin, podyum mücadelesinden tamamen düştü ve ancak puan mücadelesi verebileceği bir duruma geriledi.

Takımlar şampiyonasında Mercedes'in epey gerisine düşen takım, yükselişe geçen McLaren'in temposuna da ayak uyduramıyor.

McLaren takımlar şampiyonasında Aston Martin'in 97 puan gerisinde ve Alonso'ya göre kendileri için ciddi bir rakip.

Sezon sonunda McLaren'in kendilerini geçip geçemeyeceği sorulan Alonso, "Evet, her yarışta bu kadar iyi puanlar alırlarsa matematiksel olarak bizi geçebilirler."

"Ancak bu konuda tahmin yürütmüyoruz, sadece her Pazar elimizden gelen en iyi şekilde yarışıyoruz.

"Açıkçası, son birkaç yarıştır performans kaybettik, eskisine göre daha yavaşız. Bunu anlamaya çalışıyoruz."

"Geri düşmeyi bekliyorduk, henüz Bahreyn'de zor zamanların geleceğini, engellerle karşılaşacağımızı söylemiştim. Şu an o engellerden biriyle karşı karşıyayız. Bu bir sürpriz değil."

"Tüm bu zorlukların üstesinden gelmek bize bağlı, bize ve zorluklara nasıl yaklaştığımıza. Şu an sorunları anlamaya çalışıyoruz, aracın performansını anlamaya çalışıyoruz. 22 yarış boyunca nerede olduğumuzu yıl sonunda göreceğiz." dedi.