Alonso: "McLaren dönemi başarılı geçseydi, emekli olabilirdim"

Haberi dinle

Fernando Alonso, Singapur GP'de Formula 1 tarihinin en çok yaırşa çıkan ismi olacak ve bu alanda da tarihe geçmiş olacak.

Çifte dünya şampiyonu, bu konuda şöyle dedi: "Bu kadar uzun süre yarışabilmek için, takımızıın uzun yıllar boyunca size ve yeteneklerinize inanması gerekir. Elbette sürdüğünüz araç her zaman önemlidir, eğer iyi bir aracın direksiyonuna geçemezseniz, Formula 1'de uzun süre kalamazsınız. Ancak bu rekorlar, sürücünün özverisini ve yaptığı işin miktarını gösterir."

"Benim için önemli olan seçme özgürlüğüne sahip olmam ve kendi kaderimi kendim çizebilmemdi. Takım değiştirebilme ayrıcalığına sahip olduğum için şanslıydım ve bu kadar uzun süre yarışmanın küçük sırlarından biri de buydu Şanslıydım, çünkü başkalarına bağımlı değildim."

"Sonuçlarımın takım arkadaşımdan daha iyi olması için her zaman iyi seviyede performans göstermeye çalıştım çünkü neredeyse her zaman tek referansınız odur. İlk beşte yer almak, podyuma çıkmak ya da şampiyonluğu kazanmak için mücadele etmek bir şeyi değiştirmez. Hata yapmamak, eğlenmek ve çabalamak önemli."

"Genellikle Pazar günleri yarış için strateji tartışması yaparken tüm hesaplamalar o Grand Prix'de en fazla 9. olabileceğimizi gösteriyor. Altıncı ya da yedinci bitirmeyi başarırsak, bu küçük bir kişisel başarıdır. Kendimi her zaman yüksek seviyede tutmaya çalışırım."

Hiçbir zaman tüm yarışları kazanabilecek potansiyelde bir aracı olmadığının söylenmesi üzerine Alonso, "Asla. Kim bilir? Belki de böyle bir aracım olsaydı, şimdi Formula 1'de olmazdım. Hatırlıyorum da 2007'de McLaren'a gittiğimde üç yıllık bir kontratım vardı ve ondan sonra muhtemelen kariyerini bitireceğini düşünmüştüm."

"O zamana kadar hayal edebileceğimden çok daha fazlasını elde etmiştim. O üç yıl iyi geçseydi ve bir ya da iki şampiyonluk daha kazansaydım, kariyerimi bitirme ihtimalim vardı." dedi.