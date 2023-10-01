Alonso: "McLaren, Aston Martin için ilham kaynağı"

McLaren, bir dizi yükseltmeyle sıralamada yukarılara tırmanmadan önce sezona arka sıralarda başladı.

McLaren'in formu, sezona güçlü bir şekilde başlayıp son yarışlarda sıralamada gerileyen Aston Martin ile tezat oluşturuyor.

Alonso ilk sekiz yarışta altı podyum elde etti, ancak Aston Martin son zamanlarda daha yüksek pozisyonlar için mücadele etmekte zorlandı.

McLaren ise daha istikrarlı bir şekilde ilk üçe girmeye başladı ve son olarak Japonya Grand Prix'sinde çifte podyum elde etti. Takım şu anda şampiyonada Aston'un sadece 49 puan gerisinde yer alıyor.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin gelecek sezona güçlü bir başlangıç yapmak isterken, Alonso McLaren'in bu yılki başarısından dersler çıkarabileceğini söylüyor.

Zorlu yarış hafta sonlarına diğerlerinden farklı yaklaşıp yaklaşmadığı sorulduğunda Alonso, şunları söyledi: "Elbette araçla ve ayarla ilgili birçok şey var, bazı şeyleri denememiz gerekiyor."

"Ayrıca gelecek yıl için de lastiklerle ilgilenmek, sıralama turlarına ve yarışa öncelik vermek çok önemli."

"Yani zorlu hafta sonlarında perde arkasında pek çok şey oluyor."

"Notlar alıyoruz, her şeyi öğreniyoruz ve rakiplerimizin ne yaptığına bakıyoruz - özellikle McLaren."

"Sezon boyunca attıkları büyük adımlara kesinlikle bakmamız gerekiyor. Bunlar, gelecek yıl için bir ilham kaynağı."