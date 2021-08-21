Alonso: "Macaristan yarışının tekrarlanması yıllar alacak"

Hemen hemen her yarış hafta sonunda beklenen yağmur, Macaristan Grand Prix'sinin başlamasından kısa bir süre önce geldi ve yarışın startı için işleri zorlaştırdı.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, ilk virajda Lando Norris'e çarptı ve o da kızaklayarak Max Verstappen'in aracına hasar verdi. Bottas daha sonra sol tarafındaki Sergio Perez'e çarptı.

Sonrasında Lance Stroll ilk virajda hata yaparak Charles Leclerc'e çarptı ve bu temasa Daniel Ricciardo da dahil oldu. Yani bir anda tüm favoriler ilk ilk virajda oyun dışı kaldılar.

Sonrasında Lewis Hamilton, yarış tekrar başladığında doğru lastiklerde olmadığı için pite girdi ve bir anda kendisini gridin sonunda buldu.

Alpine pilotu Esteban Ocon, tüm bu olaylardan faydalandı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaştı.

Yarışı dördüncü bitiren Alpine pilotu Fernando Alonso, bu tarz bir yarışın ortaya çıkmasının minimum birkaç yıl alacağını düşünüyor.

EFE'ye verdiği demeçte, "Macaristan'daki yarışta özel şartlar vardı fakat orada ortaya çıkan bu koşullar istediğimiz kadar sık olmuyor."

“Fakat tüm fırsatları değerlendirdik ve takım Budapeşte'de kazandı. Hemen hemen tüm favorilerin ilk virajda kazaya karıştığı, yağmurun yağdığı ve tüm bunların bir bir araya geldiği bir başka yarış görmenin yıllar alacağını düşünüyorum."

"Bakalım aracımızı bu olayları beklemek zorunda kalmamak adına yeterince geliştirebilecek miyiz ve kendi performansımız sayesinde podyum veya iyi sonuçlar için mücadele edebilecek miyiz?" dedi.

2021 sezonun sadece yarısı tamamlandı ve Alonso'nun bu tarz bir bir sonuç elde etmesi için yarım sezonu daha olacak.

Fakat Alonso, sezonun bitimine pek çok yarış olsa bile bunun olacağını sanmıyor. Bunun yerine, güç düzeninin büyük ölçüde değişebileceği 2022 yılında mümkün olabileceğini düşünüyor.

Alonso, "Gelecek yıla kadar pek bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Fakat yılın ikinci kısmı elbette ilginç olacak çünkü tarihi bir pist olan Monza gibi önemli zorluklar ve heyecan verici yarışlar olacak."

"Ayrıca geçen yıl takvime dönene ama tadını çıkaramadığım Türkiye dönüyor. İstanbul'a geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Austin de güzel bir pist ve Suudi Arabistan'da da yeni bir yarış var."

"Yani önemli mücadeleler var ancak rekabet gücü ve sonuçlar anlamında belli bir umuda sahip olmak için 2022'ye kadar beklememiz gerekiyor." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images