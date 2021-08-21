Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Williams, 2022 güç düzeninde bazı sürprizler olmasını bekliyor
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Alonso: "Macaristan yarışının tekrarlanması yıllar alacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Fernando Alonso, Macaristan tarzı bir yarışın ortaya çıkmasının birkaç yıl alacağını düşünüyor.

Alonso: "Macaristan yarışının tekrarlanması yıllar alacak"

Hemen hemen her yarış hafta sonunda beklenen yağmur, Macaristan Grand Prix'sinin başlamasından kısa bir süre önce geldi ve yarışın startı için işleri zorlaştırdı.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, ilk virajda Lando Norris'e çarptı ve o da kızaklayarak Max Verstappen'in aracına hasar verdi. Bottas daha sonra sol tarafındaki Sergio Perez'e çarptı.

Sonrasında Lance Stroll ilk virajda hata yaparak Charles Leclerc'e çarptı ve bu temasa Daniel Ricciardo da dahil oldu. Yani bir anda tüm favoriler ilk ilk virajda oyun dışı kaldılar.

Sonrasında Lewis Hamilton, yarış tekrar başladığında doğru lastiklerde olmadığı için pite girdi ve bir anda kendisini gridin sonunda buldu.

Alpine pilotu Esteban Ocon, tüm bu olaylardan faydalandı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaştı.

Yarışı dördüncü bitiren Alpine pilotu Fernando Alonso, bu tarz bir yarışın ortaya çıkmasının minimum birkaç yıl alacağını düşünüyor.

EFE'ye verdiği demeçte, "Macaristan'daki yarışta özel şartlar vardı fakat orada ortaya çıkan bu koşullar istediğimiz kadar sık olmuyor."

“Fakat tüm fırsatları değerlendirdik ve takım Budapeşte'de kazandı. Hemen hemen tüm favorilerin ilk virajda kazaya karıştığı, yağmurun yağdığı ve tüm bunların bir bir araya geldiği bir başka yarış görmenin yıllar alacağını düşünüyorum."

"Bakalım aracımızı bu olayları beklemek zorunda kalmamak adına yeterince geliştirebilecek miyiz ve kendi performansımız sayesinde podyum veya iyi sonuçlar için mücadele edebilecek miyiz?" dedi.

2021 sezonun sadece yarısı tamamlandı ve Alonso'nun bu tarz bir bir sonuç elde etmesi için yarım sezonu daha olacak.

Fakat Alonso, sezonun bitimine pek çok yarış olsa bile bunun olacağını sanmıyor. Bunun yerine, güç düzeninin büyük ölçüde değişebileceği 2022 yılında mümkün olabileceğini düşünüyor.

Alonso, "Gelecek yıla kadar pek bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Fakat yılın ikinci kısmı elbette ilginç olacak çünkü tarihi bir pist olan Monza gibi önemli zorluklar ve heyecan verici yarışlar olacak."

"Ayrıca geçen yıl takvime dönene ama tadını çıkaramadığım Türkiye  dönüyor. İstanbul'a geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Austin de güzel bir pist ve Suudi Arabistan'da da yeni bir yarış var."

"Yani önemli mücadeleler var ancak rekabet gücü ve sonuçlar anlamında belli bir umuda sahip olmak için 2022'ye kadar beklememiz gerekiyor." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Biletler
paylaşım
yorumlar
Williams, 2022 güç düzeninde bazı sürprizler olmasını bekliyor

Önceki haber

Williams, 2022 güç düzeninde bazı sürprizler olmasını bekliyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso: "Michael'a diğer pilotlardan farklı bir şekilde saygı duymalısınız"

22 s
2
World Superbike

WSBK Navarra 1. antrenman: Rea, Toprak'ın önünde lider

21 s
3
Formula 1

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor

22 s
4
Formula 1

Newey: ''Red Bull lobi çalışmalarıyla karşı karşıya''

15 s
5
Formula 1

Ricciardo'nun simülasyonlara karşı yaklaşımı nasıl değişti?

17 s
Son Haberler
Alonso: "Macaristan yarışının tekrarlanması yıllar alacak"
F1

Alonso: "Macaristan yarışının tekrarlanması yıllar alacak"

11dk
Williams, 2022 güç düzeninde bazı sürprizler olmasını bekliyor
F1

Williams, 2022 güç düzeninde bazı sürprizler olmasını bekliyor

1 s
Rosberg: "Wolff, 'Red Bull'u kötü adam gibi' gösteriyor"
F1

Rosberg: "Wolff, 'Red Bull'u kötü adam gibi' gösteriyor"

13 s
Windsor: "Red Bull, Silverstone kazasının yeniden incelenmesini talep etmemeliydi"
F1

Windsor: "Red Bull, Silverstone kazasının yeniden incelenmesini talep etmemeliydi"

15 s
Newey: ''Red Bull lobi çalışmalarıyla karşı karşıya''
F1

Newey: ''Red Bull lobi çalışmalarıyla karşı karşıya''

15 s
Son Videolar
Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Williams, 2022 güç düzeninde bazı sürprizler olmasını bekliyor Belçika GP
Formula 1

Williams, 2022 güç düzeninde bazı sürprizler olmasını bekliyor

Rosberg: "Wolff, 'Red Bull'u kötü adam gibi' gösteriyor"
Formula 1

Rosberg: "Wolff, 'Red Bull'u kötü adam gibi' gösteriyor"

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor Belçika GP
Formula 1

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor

Çok Okunanlar Bugün

Alonso: "Michael'a diğer pilotlardan farklı bir şekilde saygı duymalısınız"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Michael'a diğer pilotlardan farklı bir şekilde saygı duymalısınız"

WSBK Navarra 1. antrenman: Rea, Toprak'ın önünde lider
World Superbike World Superbike

WSBK Navarra 1. antrenman: Rea, Toprak'ın önünde lider

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor
Formula 1 Formula 1

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor

Newey: ''Red Bull lobi çalışmalarıyla karşı karşıya''
Formula 1 Formula 1

Newey: ''Red Bull lobi çalışmalarıyla karşı karşıya''

Ricciardo'nun simülasyonlara karşı yaklaşımı nasıl değişti?
Formula 1 Formula 1

Ricciardo'nun simülasyonlara karşı yaklaşımı nasıl değişti?

Rosberg: "Wolff, 'Red Bull'u kötü adam gibi' gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Wolff, 'Red Bull'u kötü adam gibi' gösteriyor"

Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor
Formula 1 Formula 1

Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor

Williams, 2022 güç düzeninde bazı sürprizler olmasını bekliyor
Formula 1 Formula 1

Williams, 2022 güç düzeninde bazı sürprizler olmasını bekliyor

Son Haberler

Alonso: "Macaristan yarışının tekrarlanması yıllar alacak"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Macaristan yarışının tekrarlanması yıllar alacak"

Williams, 2022 güç düzeninde bazı sürprizler olmasını bekliyor
Formula 1 Formula 1

Williams, 2022 güç düzeninde bazı sürprizler olmasını bekliyor

Rosberg: "Wolff, 'Red Bull'u kötü adam gibi' gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Wolff, 'Red Bull'u kötü adam gibi' gösteriyor"

Windsor: "Red Bull, Silverstone kazasının yeniden incelenmesini talep etmemeliydi"
Formula 1 Formula 1

Windsor: "Red Bull, Silverstone kazasının yeniden incelenmesini talep etmemeliydi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.