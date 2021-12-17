Alonso, Macaristan'daki savunmasıyla "Yılın Aksiyonu" Ödülü'nü aldı

Fernando Alonso, Macaristan Grand Prix'sinin son bölümüne girerken Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ı uzun süre arkasında tutmuştu.

İspanyol pilot, yaptığı savunma ile takım arkadaşı Esteban Ocon'un galibiyete ulaşmasında büyük pay sahibi oldu.

Bu savunma, dün gerçekleştirilen FIA Ödül Töreni'de "Yılın Aksiyonu" Ödülü'ne layık görüldü.

Alonso, ödülü alabilmek için Paris'e gelemedi fakat gönderdiği bir video mesajla, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti.

Öte yandan gecede, yılın çaylağı ödülü de sahibini buldu. Alpine'in genç yeteneği Oscar Piastri, Formula 2'de yakaladığı şampiyonluğun ardından "Yılın Çaylağı" Ödülü'nü kazandı.

Geçen yıl bu ödülü Tsunoda kazanmıştı. Bu yıl ise, alt kategorilerde arka arkaya üçüncü kez kazanan Piastri bu ödülü almış oldu.

Oscar Piastri, Alpine