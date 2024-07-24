Alonso, Macaristan'daki Q3 seansında aracını APXGP'nin 'sahte park alanına' park etmiş

Sıralama turlarının bitmesine iki dakikadan biraz fazla bir süre kala, seansın son turlar için tekrar başlamasına karar verildi. Teorik olarak araçların son bir tur atması için yeterli süre mevcuttu.

Ancak başlangıçta Alonso'nun, seansın devam etmesine izin verilmeden önce APXGP aracının arkasındaki 'sahte park alanına' park etmesine sinirlendiği düşünülse de PlanetF1.com'a göre Alonso, son turunu yeni lastiklerle atamadığı için sinirlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Alonso, Q3'te Tsunoda'nın 5. virajda yaptığı kaza nedeniyle kırmızı bayraklar çıktıktan hemen sonra pit şeridine giriyor.

Ancak Alonso pit şeridine girdiğinde, bariyerlerin yerleştirildiği ve APXGP için modifiye edilmiş Formula 2 aracının zaten orada yer aldığını ve bu aracın gelecek yıl çıkacak olan F1 filminin çekimlerinde kullanıldığı kapalı park alanına yönlendirildi.

Tsunoda kaza yaptığında Alonso son sektördeydi ve bariyerlere çarptıktan sonra 68G'lik büyük bir darbe ile havalandı. Neyse ki Japon pilot yaralanmadan araçtan çıkmayı başardı.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ancak Alonso sondan bir önceki viraj olan 13. virajı döndüğünde kırmızı bayraklar çıktı ve takım arkadaşı Lance Stroll de hemen arkasından geldi.

Pit şeridine girdiklerinde Alonso ve Stroll kısa bir süre kapalı parkta tutuldular ve Alonso seansın devam ettiği onaylandığında piste çıkmasına izin verildiği söylenmeden önce aracından çıkmaya hazırlanıyordu.

Araç içi görüntülerde Alonso'nun AMR24'üne geri oturduğu ve bir Aston Martin mühendisinin yardımıyla APXGP aracından uzağa, geriye doğru götürüldüğü görüldü.

Ancak seans yeniden başladığında, her ikisi de daha iyi bir zaman turu atamadı. Bu da onun hayal kırıklığına uğramasına neden oldu çünkü kırmızı bayrağın zamanlaması sahip olduğu tek lastiğin boşa gitmesine sebep olmuştu.

Daha sonra Alonso'nun FIA yetkilisiyle hararetli bir şekilde konuştuğu görüldü.

Stroll Pazar gününü 10. ve Alonso 11. sırada tamamladı. Stroll'ün Alonso'ya yerini vermesi söylenen takım emrine uymadığı söylendi.

Alonso, pozisyonların düşüklüğü nedeniyle bu durumdan rahatsız olmadığını dile getirdi: "Bunu çok fazla umursamadım. Sadece bir puan alacaktık ve bunu hangi aracın aldığı önemli değil."