Alonso: "Macaristan ve Belçika GP'de puan alırsak mutlu olurum"

Aston Martin bu hafta sonuna yeni güncellemeler getirecek ve performansı büyük oranda artırmayı hedefliyor.

Hafta sonu öncesinde konuşan Alonso, şöyle dedi: "Bu araçta doğru çalışma aralığına girmek çok zor, tam potansiyelini ortaya çıkarmakta zorlanıyoruz."

"Barselona'da kötü başladık ve bir daha toparlanamadık, Avusturya'da sadece bir antrenman seansımız vardı çünkü sprint hafta sonuydu ve en iyisini alamadık."

"Silverstone'da normal bir hafta sonu geçirdik, ayrıca hava fena değildi. Bence bu da performansımızı geliştirmemize yardımcı oluyor."

"Burası çok sıcak olacak ve pist hız açısından Barselona'ya benziyor, bu yüzden belki daha iyi gidebiliriz. Göreceğiz."

İlk yarının nasıl geçtiği sorusuna Alonso, "Karmaşıktı. Herkes gibi bizim de iniş çıkışlarımız oldu. İlk dört ya da beş yarışta güçlü olduğumuz doğru, özellikle sıralamalarda çok rekabetçiydik."

"Son dört ya da beş yarış daha zordu, bu yüzden performansımızı geliştirmeli, seviyemizi artırmalı ve daha rahat bir konuma gelmeliyiz." diye yanıt verdi.

Bu hafta sonu getirilen güncellemeler göz önüne alındığında ne beklediği sorusuna Alonso, "Söylemesi zor, çünkü orta grup çok yakın ancak her iki yarışı da puan barajında bitirmek istiyorum."

"Bu, yeni paketin umduğumuz gibi çalıştığına dair iyi bir haber olur."

"İlk dört takım ulaşamayacağımız kadar uzakta, bu yüzden ileriye doğru küçük adımlar atmamız ve puan almamız gerekecek, sanırım hedefimiz de bu."

"Yılın kalanı için amacım ve arzum doğru yönü bulmak olacak. Doğru gelişim yolunu bulmalı, kış döneminde yaptıklarımıza daha fazla güvenmeli ve daha normal bir 2025 geçirmeliyiz. 2024'te ilk dört takım bizim erişebileceğimiz yerin çok dışında, bu yüzden kendi gelişimimize odaklanmalı, aracımıza güvenmeli ve gelecek yıl için geliştirmeliyiz." diyerek cevap verdi.