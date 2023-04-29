Alonso: "Maalesef ilk üç yarıştaki kadar hızlı değiliz"

Aston Martin ilk üç yarışın tamamında podyuma çıkmayı başardı ve sezona çok iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Ancak Bakü'de şimdiye kadar dördüncü en iyi takım görüntüsü çizdiler.

Sprint yarışını altıncı bitiren Fernando Alonso, hafta sonu boyunca DRS problemiyle boğuştu.

DRS'nin sprint yarışında çalışıp çalışmadığı sorusuna Alonso, "Bu hafta sonunun konusu bu! Fakat yarışta çalıştı."

"Yarışta iki kez bastım ve açıldı. Umarım her şey düzelmiştir. Üçüncü seferde aynaya bakmadım, o yüzden emin değilim."

"Eminim takım eldeki tüm verileri analiz ediyordur. Eğer yapmamız gereken bazı düzeltmeler varsa yarınki yarıştan önce bir şansımız daha var."

"Elbette %100 emin olamazsınız. Şimdiye kadarki tüm seanslarda sorunlar yaşadık. Bu yüzden sistemin yarınki yarışta sorunsuz olacağını düşünmüyorum ama durum bu."

"DRS'yi açmama rağmen rakiplerimizi kovalamak ve onları geçmek çok zor görünüyor. Yani belki de yarın kilit faktör işe yaramaması değildir."

"Bu hafta sonunun genel olarak önceki üç yarıştan biraz daha kötü geçtiğini düşünüyorum. Daha düşük performans gösteriyoruz, bu sabah bunun en iyi örneğiydi. Sekizinci ve dokuzuncu olduk, ki bu yeterince iyi değil."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Bu yüzden yarışa girerken biraz endişeliydik. Ancak sprint yarışından sonra aracın yarın hızlı olacağına dair daha iyimser olduğumu söylemeliyim."

"Sprint yarışında hızlıydım, Ferrari ve Mercedes'in hızındaydım. Yarın 8. yerine 6. sıradan başlayacağım, yani ilk beşte bitirme şansımız var."

"Cumartesi günü altıncı, Pazar günü de ilk beşte bitirebilirsek bu çok iyi bir haber olacak."

"Fakat performansımız aşağı yukarı beklendiği gibi. Bence Ferrari burada ilk üç yarıştan daha hızlı. Yine de, yarışı bitirip bitiremeyeceğimizi yarın göreceğiz. Max bugün sidepodundaki delik yüzünden neredeyse yarış dışı kalıyordu."

"Yani burada yarış çok karmaşık geçiyor ve damalı bayrağı görüp kaç puanımız olduğunu görmemiz gerekiyor."

"Şu anda şampiyonadaki en büyük rakibimiz hemen arkamızdaki Mercedes ve George yarın 11. sıradan başlayacak. Yani iki araçla da yarışı puanla bitirirsek yarın Mercedes'i geride bırakma şansımız olacak. Hedefimiz de bu." dedi.