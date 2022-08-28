Alonso: "Lewis hatasını kabul etti, bundan memnunum"
Fernando Alonso, Lewis Hamilton ile yaşadıkları temasın bir yarış kazası olduğunu düşünüyor, Hamilton'ın hatasını kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti ise gizlemiyor.
Belçika'da sezonun en iyi hafta sonlarından birini geçirerek mücadeleyi beşinci sırada tamamlayan Alonso, bu seneki en iyi sonucunu tekrarladı.
Kendisi için yarışın en akılda kalıcı anı ise hiç şüphesiz ki ilk turda ezeli rakibi Hamilton ile temasıydı. Dıştan atak yapan ve dönüşe başladığı anda kör noktasında kalan Alonso'yu görmeyen Hamilton'ın aracı temas sonrası havalandı ve ciddi hasar aldı.
Hamilton yarışa veda ederken Alonso'da şampiyonunda herhangi bir sıkıntı meydana gelmedi ve güçlü bir tempo tutturan İspanyol pilot eve çok güçlü puanlarla döndü.
Yarışın ardından konuşan Alonso, "Bana göre [Hamilton'ın] kapıyı bu şekilde kapatması onun açısından biraz hataydı. Geçmişte 5. virajı paralel dönmeye çalıştığını pek çok kez gördük, birkaç yıl önce [2014'te] Rosberg ile de aynısını yaşamıştı."
"Bence bu bir yarış kazasıydı, bu virajda pek çok olay yaşanıyor ve normalde 6. virajı kesip 7. virajda devam edersiniz. Dolayısıyla söylenecek bir şey yok, sadece üzgünüm çünkü 2. ve 3. başladığımda hep böyle şeyler oluyor, 12. ya da 13. başladığımda ise temiz bir yarış geçiriyorum."
"Sanırım Lewis geçişi tamamladığımı düşündü, bu yüzden bir hata yaptığını düşünmüyorum, sadece... o anın sıcağında hava koridorunu almaya çalışıyorsunuz, geç fren yapıyorsunuz ve dönüşe başlıyorsunuz. Herkesin tam olarak nerede döndüğünü ölçemeyebilirsiniz."
Fernando Alonso, Alpine A522, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Temasın ardından yarışının sona ereceğini düşünmeyen Alonso, Hamilton'ın hatasını kabul etmesinden ise memnun.
Alonso, "Hayır, ilk turda ne olursa olsun yarışı altıncı bitireceğimi düşünüyordum ama birinci, ikinci ya da üçüncü olduğum birkaç eğlenceli an da vardı. Üzücü olan bunun sadece 500 metre sürmesiydi, sanırım yarış temposu olarak son birkaç yarıştaki gibi yine ilk üç takımla yarışacak durumda değildik ve orta sıralara kıyasla biraz avantajlıydık."
"Temasın ardından gerçekten hayal kırıklığına uğradım, nitekim ne zaman ilk iki çizgiden başlasam böyle şeyler oluyor, dolayısıyla hayal kırıklığına uğradım. Ama Lewis hatasını kabul etti ve bundan memnunum."
"Yarışa devam edebildiğim için şanslıydım. Sık sık aracın iyi olup olmadığını kontrol ettim ancak bir sorun yoktu. Ayrıca Paul Ricard'da Yuki [Tsunoda] ile olanları, Esteban'ın [Ocon] da benzer bir olay yaşadığını, Yuki'nin yarış dışı kaldığını ve Esteban'ın iyi olduğunu hatırladım; aracımız herhangi bir temasta çok güçlü olduğu gibi duruyor ama bu gücü kullanmaya çalışmasak daha iyi!"
İspanyol pilot normalde mücadeleyi altıncı sırada tamamlayacaktı fakat son iki turda pite giren Charles Leclerc pit yolunda hız yaptığı için bir sıra yükselerek beşinci oldu.
Leclerc'in pite girmesine şaşırıp şaşırmadığı sorulan Alonso, "Pek değil, Ferrari sürekli garip şeyler yapıyor, bu da bir diğer gariplikti." dedi.
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