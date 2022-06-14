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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Alonso, Le Mans için Ferrari ile mi görüşüyor?

20minutos'un haberine göre Ferrari, Le Mans 24 Saat'ta yeni hypercar araçlarından birisini sürmesi için Fernando Alonso ile görüşüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alonso, Le Mans için Ferrari ile mi görüşüyor?
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Fernando Alonso'nun Alpine ile olan anlaşması 2022 sezonunun sonunda bitecek ve çifte dünya şampiyonunun gelecek yıl Fransız üreticide kalıp kalmayacağı şimdilik belirsiz.

Aslında Alonso'nun takımda kalacağına inanılıyordu ancak son haftalarda, özellikle de Luca de Meo'nun açıklamalarından sonra Oscar Piastri ismi ön plana çıktı.

Eğer Alpine, Piastri ile yarışmayı seçerse, o zaman Alonso emekli olmak durumunda kalabilir. Çünkü şu anda Alonso'nun gidebileceği takım sayısı çok az.

En olası seçenek Aston Martin olabilir fakat İngiliz ekip, eğer Sebastian Vettel emekli olmazsa, Alman pilotla devam etmeyi istiyor.

İspanyol 20minutes, Alonso için ilginç bir iddia ortaya attı ve Ferrari'nin 40 yaşındaki sürücü ile temas kurduğunu iddia etti. Fakat bu, F1'i kapsayan bir ilgi değil.

Ferrari, Alonso'ya Le Mans 24 Saat için ilgi duyuyor gibi görünüyor. İtalyan üretici, 2023'ten itibaren Le Mans'ın Hypercar sınıfına katılacak ve Alonso, daha önce iki kez kazandığı Le Mans 24 Saat için ideal isimlerden birisi.

WEC'in ana kategorisi gelecek yıl çok daha rekabetçi olacak çünkü seriye Ferrari'ye ek olarak Peugeot, Cadillac ve Porsche de katılacak.

Bu açıdan Alonso, Ferrari için biçilmiş kaftan olabilir ancak habere göre görüşmeler şu anda ilk temastan ibaret.

Diğer tarafta Piastri'nin Williams ile anlaşma imzalama ihtimali de var ve eğer böyle bir şey olursa, Alonso-Ferrari anlaşmasının gerçekleşmesi pek mümkün değil.

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