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Alonso: "Lawrence Stroll, F1 projesinde kesinlikle başarılı olacak"

Fernando Alonso, Aston Martin'in Formula 1 projesine inanıyor ve Lawrence Stroll'ün şampiyon olabilecek bir yapı kurduğuna inanıyor.

Ronald Vording
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Çeviren:
Ezel Tan
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Alonso: "Lawrence Stroll, F1 projesinde kesinlikle başarılı olacak"
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Fernando Alonso'nun gelişmekte olan Alpine'i bırakarak, gridin daha gerisindeki Aston Martin'e geçmesi, pek çok kişiyi şaşırtmıştı.

Fakat İspanyol sürücü, Aston Martin projesini taraflıca inceledikten sonra, aldığı kararın doğruluğundan şüphe duymuyor.

Dün gerçekleştirilen AMR23 lansmanı sonrası konuşan Alonso, "Ben bu projeye gerçekten inanıyorum. Aksi taktirde bu değişikliği yapmazdım."

"Bu takıma katıldığım için kendimi -başlangıçta olandan- çok daha mutlu hissediyorum, her geçen gün daha da mutlu oluyorum. Ocak ayında fabrikaya pek çok kez gittim ve orada herkes birbirine yardım ediyordu."

"Stoffel [Vandoorne] ve Felipe [Drugovich] birbirine yardım ediyor, tüm departmanlar birlikte çalışıyor. Takım çalışması var ve ben bunu seviyorum."

Aston Martin AMR23

Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Aston Martin Racing

"Ben zaten hep 100'ümü veririm ve birlikte çalıştığım insanlardan da aynısını beklerim."

"Burada Lawrence Stroll liderliğinde çalışıyoruz ancak onu uzun zamandır tanıyorum. Pek çok konuda başarılı olmuş ve hayatındaki pek çok projeyi başarıya ulaştırmış birisi."

"Eminim Formula 1'de de durum farklı olmayacak. Er ya da geç başarılı olacak."

"Kendi açımdan, bu takımla yeniden dünya şampiyonu olma şansı olduğunu düşünüyorum, elbette bu yıl olmayacak. Bu yıl galibiyet için mücadele edeceğimizi de söyleyemem çünkü o zaman size yalan söylemiş olurum."

"Umarım rekabetçi bir araçla başlayabilir, sezonun ikinci yarısına doğru daha da gelişebilir ve sonra da örneğin değişken hava şartları gibi çılgınca bir şey olduğunda, bunu değerlendirebiliriz."

"Ancak bu takımda çok net bir şekilde görüyorum; İnsanlar dördüncülükten, üçüncülükten ya da ikincilikten memnun değil."

"Nihayetinde sahip olmanız gereken zihniyet de budur." dedi.

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