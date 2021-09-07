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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Alonso: "Lastiklerle ilgili belirsizlikler, Hollanda GP'de geçişlerin az olmasına yol açtı"

Ekleyen:
, Grand prix editor

Fernando Alonso geçtiğimiz hafta sonu Zandvoort’ta belirlenemeyen lastik sorunlarıyla karşılaşılmasının Hollanda Grand Prix’de geçişlerin az olmasına sebep olduğuna inanıyor.

Alonso: "Lastiklerle ilgili belirsizlikler, Hollanda GP'de geçişlerin az olmasına yol açtı"

Zandvoort, Max Verstappen’ın tribünleri dolduran Hollandalı taraftarların önünde eve götürdüğü zafer ile 36 yıl sonra ilk Formula 1 yarışına ev sahipliği yaptı.

F1’in dönüşü öncesi büyük çaplı değişime uğrayan pist, 1., 3.ve 14.virajlarda oluşturulan oval virajlarla F1 takımları için yeni bir engel oluşturuyor ve lastikleri zorluyor.

Sıkışık ve zorlayıcı yol, sürücülerin geçiş yapmasını kısıtlayarak ilk beş sürücünün sıralama turunda elde ettikleri pozisyon ile yarışı tamamlamalarına sebep oldu.

Alpine sürücüsü -9. sıradan 6. sıraya yükselen- Fernando Alonso antrenman turlarında çıkan kırmızı bayrakların yeteri kadar tur atamamalarına sebep olduğunu söyledi. Buna bağlı olarak lastikler hakkında bilgi edinememeleri sürücüleri yarışta daha dikkatli ve geçiş yapmakta daha çekingen kıldığını düşündüğünü belirtti.

Alonso, “Sanırım yarışı ve gelecek sene neleri daha iyi yapabileceğimizi gözden geçirmeliyiz."

“En büyük problem sanırım lastiklerin belirsizliğiydi. Ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk, burada hiç yarışmadık, Cuma günü yeteri kadar tur atmadık bu yüzden lastikleri [sona kadar] götürebildiğimiz noktaya kadar idare ediyor ve sonra biraz daha fazlası için zorluyorduk.

“Sanırım bu daha sıkıcı bir yarış geçirmemiz için büyük bir faktör.” dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521, and Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521, and Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ancak Alonso, takımların analiz etmek ve temel almak için önceki yılların verilerine sahip oldukları daha köklü F1 pistlerinde dahi geçişlerde benzer sorunlar olduğunu belirterek F1’in Zanvoort’a dönüşünden olumlu taraflarını ele alabileceğini söyledi.

Alonso, “Barselona, Singapur, Macaristan veya Interlagos’a gittiğimizde bu problemlerle karşılaşmıyoruz ama onlar da geçiş hamleleri yapmak için en az burası kadar zor pistler.”

“Bence iyi geçen bir hafta sonuydu ve Zandvoort hakkında pozitif olmalıyız diye düşünüyorum çünkü bize hareketli ve harika atmosfere sahip güzel bir hafta sonu geçirtti.”

“Tıpkı bazı pistlerde olduğu gibi geçişler azdı.” dedi.

Alonso’nun açılışta, takım arkadaşı Estaban Ocon kendisinin “çok yavaş” olduğunu belirttikten sonra radyodan takıma lastiklerini koruduğunu ve hızlanabileceğini söylediği duyuldu.

Alonso son turda altıncılık için Carlos Sainz Jr.’ı geçmek için ilerlediğini ancak lastiklerin durumunun belirsiz olmasından dolayı takımın sürekli strateji değiştirdiğini belirtti.

Alonso, “Lastik aşınması hakkında tamamen bilgisizdik, geçmişten gelen hiçbir tecrübemiz yoktu ve Cuma günü yeteri kadar tur atamamıştık.”

“Her beş turda stratejimizi, hedef turumuzu ve pitlerimizi güncelliyorduk bu da bilgisayar ve simülasyonlar tarafından daha az yönetilen, daha çok sürücüye bağlı olan bir yarıştı.” dedi.

Çeviri: Aybike Simay Erden

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