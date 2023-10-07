Alonso: "Lastikler yüzünden bir yarışı çöpe atmalıydık, biz de bu yarışı seçtik"
İspanyol pilot, Aston Martin'in Katar Grand Prix'sinin ana yarışında iyi bir sonuç elde etmek için Cumartesi günkü sprint yarışını feda ettiğini söyledi.
Fernando Alonso, Katar Grand Prix'si sprint yarışına yumuşak lastikle başlamış, lastiklerinin son bölümde iyice aşınmasıyla sekizinciliği Alex Albon'a kaybetmişti.
Damalı bayrağı dokuzuncu gören Alonso, Charles Leclerc'in cezasıyla sekizinci oldu.
Alonso, takımın elinde yeterli lastik seti olmamasından ötürü sprint yarışını feda ettiğini ve bu yüzden yarışa yumuşak lastikle başladığını söylüyor.
Aston Martin pilotu, "Bir yarışı feda etmek zorunda kaldık, bu yüzden yarınki yarışı değil, bugünkü yarışı seçtik."
"Elimizde lastik yok, yarın stratejinin nasıl olacağını bilmiyoruz, bu nedenle olası tüm senaryoları açık tutmamız gerekiyor.
"Bir yarışı çöpe atmak zorundaydık ve bugün en fazla bir ya da iki puan alabileceğimize inandığımız için, riske girmeye değmeyeceğine karar verdik." dedi.
Alonso, bugün olmasa da pazar günü iyi bir sonuç alabileceği görüşünde.
"Bence hafta sonu şu ana kadar muhteşem geçti. Bu yüzden puan için dua etmemize gerek olduğunu düşünmüyorum."
"Attığımız her turda her seansta ilk dört ya da ilk beşte yer aldık, bu yüzden yarın bu işi yapmaya devam edersek, yarışın sonunda ilk beşe geri döneceğiz. Hedefimiz bu olacak."
"Kısacası bugünkü yarışı bir kenara atmak bilinçli bir karardı."
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