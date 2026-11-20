Formula 1 Las Vegas GP

Alonso: "Lastikler hakkında hâlâ faydalı verimiz yok"

Islak zemin şartlarında geçen ikinci antrenman seansının ardından basına konuşan Fernando Alonso, soğuk hava koşulları yüzünden lastiklerin ekipleri zorladığını söyledi.

Neşe Akkoyun Juanjo Sáez

Yayın tarihi: 20 Kas 2026 07:20

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Las Vegas Grand Prix'sinin yağış altında geçen ilk gününde ikinci antrenman seansını 1:49.231'lik derecesiyle 10. sırada noktalayan Aston Martin pilotu Fernando Alonso, soğuk hava ve lastik şartlarını değerlendirdi.

Yoğun yağış altında geçen ilk seansın ardından yağmur lastikleri için ısıtıcı battaniyelerin sıcaklığının artırılmasına rağmen pistin kurumasıyla geçiş lastiklerine döndüklerini belirten İspanyol pilot, yeni sıcaklık ayarlarını tam olarak test edemediklerini ifade etti: "Lastikler hakkında hâlâ pek faydalı verimiz yok çünkü ikinci antrenman seansında battaniye sıcaklığını artırdığımızda pist çok daha kuruydu.”

“Sonunda geçiş lastiklerini bile kullandık. Dolayısıyla sıcaklığı gerçekten test edebilmek için ilk seanstakiyle aynı koşullara ihtiyacınız var. Ancak burası genel olarak lastik sıcaklığı açısından zorlu bir yer.”

Fernando Alonso, Aston Martin

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Çok fazla düzlük var, bu yüzden lastikler kolayca soğuyabiliyor. En azından yarın yağmur beklenmiyor, yani işimiz biraz daha kolay olabilir."

Soğuk havada lastikleri çalışma aralığına getirmenin zorluğuna da değinen deneyimli pilot, şartların tüm grid için eşit olduğuna dikkat çekerek sözlerini noktaladı: "Las Vegas’ta lastik yönetimi zor fakat herkes için durum böyle. Dolayısıyla sorun yok."

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- Motorsport.com Ekibi

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