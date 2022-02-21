Alonso: "Lastik lastiğe yarışmanın kolaylaşacak olması beni heyecanlandırıyor"

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2022 sezonunda Fernando Alonso, "Tarihin En Çok Yarışa Çıkan Pilotu" unvanını elde edecek. Unvan şu anda Kimi Raikkonen'de bulunuyor. İlk yarışına çıkmasından 21 sene geçmiş olmasına rağmen hiçbir paslanma emaresi göstermeyen Alonso, sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda mental olarak da hazır. Halen ilk günkü kadar başarıya aç ve bu ona ilham veriyor.

Fernando'yu kariyerinin sonuna gelmiş pilotlara yönelik kalıp yargılarla değerlendirmek büyük bir hata olur. 40 yaşına gelmiş olmasına rağmen halen "avcı" içgüdülerini koruyor ve kafasına koyduğu hedefleri gerçekleştirmek için her şeyi yapmaya hazır.

Fakat yine de birçok şey temel olarak A522'ye ve güç ünitesinin performansına bağlı olacak. Eğer araç teknik açıdan yetersiz olursa Alonso'nun geçtiğimiz sene spora geri dönerek yaktığı son kıvılcım da sönüp gidebilir.

Alpine ile ikinci sezonuna başlayacaksın, ne düşünüyorsun?

Alonso: "Geçtiğimiz sene takım için bir geçiş senesiydi, aracımız 2020 aracının geliştirilmiş bir versiyonuydu. Yine de Esteban'ın Macaristan'da elde ettiği galibiyet ve Katar'da elde ettiğim podyum gibi fantastik sonuçlar almayı da başardık. Bu sene takım içinde herkes biraz daha iyimser. Kış boyunca Enstone ve Viry'de hummalı bir çalışma gerçekleştirdik, takımın içindeki özgüven kolaylıkla fark ediliyordu. Rakiplerimizin durumunu araçlar Barcelona'da ilk kez piste çıkana kadar bilemeyeceğiz, fakat bu bekleyiş her zaman ayrı bir güzelliğe sahip, özellikle yeni araç için sıkı çalışan bizler için."

Yeni kuralların getirebileceği potansiyel sonuçlara karşı güvenin tam mı?

Alonso: "Yeni düzenlemeler henüz taslak aşamasındayken dahi neler istediğimizi biliyorduk, daha sıkı yarışlar ve özellikle virajlarda birbirini daha rahat takip edebilen araçlar. Biraz daha beklememiz ve bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını görmemiz gerekecek. Kendi adıma konuşursam, daha heyecan verici yarışlara sahip olma fikrine asla kızmayacağım. Bütçe limiti gibi yeniliklerin getirilmesi sayesinde spor pist dışında da iyi bir istikamete girdi, bunun pist üstünde eşit fırsatlar yaratacağını da umuyorum. Kimin daha fazla harcama yaptığını her zaman dikkatle takip ediyoruz."

Senin için kural değişikliklerinin en heyecan verici yanı ne oldu?

Alonso: "Kural değişikliklerinin hedeflediği 'teker tekere mücadele' spor için epey önemli bir adım. Geçtiğimiz yıllarda birçok pistte geçiş yapmanın tek yolu düzlükte DRS kullanmaktı, bazı pistlerde bunu dahi yapamadık. Öndeki aracı virajlarda dahi yakından takip edebilecek olmak.. bilmiyorum, epey heyecan verici ve pistte olmayı bizim için daha da zorlayıcı hale getirecek."

Alpine A522 Fotoğraf: Alpine

A522 ile ilgili düşüncelerin neler?

Alonso: "Bir önceki jenerasyona göre çok daha farklı bir tasarıma sahip. Şu anda birçok simülatör ve analiz verisine sahibiz fakat testlerden sonra elimizde daha çok bilgi olacak. Ayrıca geçen sene A521 ile çalışırken elde ettiğim deneyim ve bilgi de A522'yi kendime daha uygun bir hale getirmek için epey kullanışlı olacak diyebilirim."

Esteban ile aranızdaki ilişki geçtiğimiz yıl nasıl bir şekil aldı?

Alonso: "2021'de Alpine'a katılmadan önce Esteban'ı yakından tanımıyordum. Geçtiğimiz sezon hem pistte hem pist dışında çok iyi bir takım arkadaşı olduğunu gösterdi. Çabuk kaynaşabileceğiniz bir insan. İkimiz de yeni sezona dair heyecanlıyız, umarım Alpine çatısı altında çalışırken daha fazla vakit geçirebiliriz."