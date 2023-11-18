Alonso: "Las Vegas'taki her şey çok etkileyici"

Cumartesi günkü sıralama seansını 10. sırada tamamlayan Alonso, ilk antrenman seansı sırasında aracına gevşek bir rögar kapağının aracına hasar vermesinin ardından güç ünitesi bileşenlerinden birini değiştirmek zorunda kalan Carlos Sainz'ın grid cezası nedeniyle yarışa bir üst sırada başlayacak.

Las Vegas Grand Prix'si, 18 ay önce duyurulmasından bu yana F1 tarafından yoğun bir şekilde pazarlandı ve Alonso bundan etkilendiğini itiraf etti.

Alonso, "Böyle bir şehirde yarışmaktan mutluyum. Burası çılgın bir şehir ve çılgın bir düzen var."

"Her şey ilk yıl için harika görünüyor ve elbette bir sonraki yıl için daha da gelişecek." dedi.

Alonso, Aston Martin'in bu yıl düzlüklerde sorun yaşaması nedeniyle yarışta rakiplerine karşı savunmasız olmayı bekliyor.

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

İspanyol pilot ayrıca düşük yol tutuşlu pist yüzeyinin pist içi mücadeleleri zorlaştıracağının da altını çizdi.

Alonso, "Bu uzun düzlükler ve diğer şeyler sebebiyle pist çok heyecan verici değil, asfalt çok düşük yol tutuşuna sahip."

"Suudi Arabistan'da ya da diğer pistlerde olan asfaltı neden kopyalamadıklarını bilmiyorum."

"Çünkü bu, direksiyon başında yaşadığımız eğlenceyi değiştirebilirdi."

"Ama bence bunun dışındaki her şey oldukça etkileyici. Spor bu şekilde büyüyor ve bizim de bunu kucaklamamız gerekiyor." dedi.