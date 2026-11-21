Formula 1 Las Vegas GP

Alonso: "Las Vegas’ta yarışmaktan pek keyif almıyorum"

Las Vegas’taki sıralama turlarının ardından basına konuşan Fernando Alonso, yarışın takvimdeki lojistik konumunu da sert sözlerle eleştirdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 21 Kas 2026 10:30

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Uzun düzlükleri ve yüksek hızlarıyla bilinen Las Vegas cadde pistinde sıralama turlarına erken veda eden Aston Martin pilotu Fernando Alonso, yaşadıkları hız kaybının kendileri için sürpriz olmadığını söyledi.

Virajlarda son derece rekabetçi olmalarına rağmen düzlüklerde devasa zaman kaybettiklerini belirten İspanyol pilot, seansı şu sözlerle değerlendirdi: "Tam olarak beklediğimiz gibiydi. En uzun düzlüklere sahip Monza ve Las Vegas bizim için en kötü pistler.”

“Düzlüklerde yaklaşık 2.5 ya da 3 saniye kaybediyoruz. Dürüst olmak gerekirse virajlarda oldukça rekabetçiydik. Sanırım Q1'de liderin 2.8 saniye gerisindeydik ve neredeyse bu sürenin tamamını düzlüklerde kaybettik."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Düzlüklerdeki bu büyük hız farkının pist üstünde güvenlik endişesi yaratıp yaratmadığı sorusuna ise Alonso, rakiplerinin duruma alıştığını belirterek yanıt verdi: "Evet ama bence diğer takımlar bunu biliyor. Dolayısıyla Honda motorunun arkasında kaldıklarında fazladan birkaç metre mesafe bırakıyorlar."

"Vegas’ta yarışmaktan açıkçası pek keyif almıyorum. Dürüst olmak gerekirse Avrupa'dan oldukça uzak ve uzun bir seyahat gerektiriyor.”

“İki hafta önce iki saatlik mesafedeki Austin ve Meksika'daydık. Sonra Brezilya'ya gittik ve ardından Avrupa'ya döndük. Şimdi 72 saatliğine buraya geldik ve ardından Katar'a geçeceğiz. Dolayısıyla Las Vegas’ın takvimdeki yeri hiç mantıklı değil."

Aracın genel durumuna da değinen Alonso, rekabetten uzak olduklarını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Açıkçası elimizdeki araç belli. Dolayısıyla bu bizim için tam olarak bir rekabet ya da yarış değil, adeta bir gösteri sürüşü niteliğinde."

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- Motorsport.com Ekibi

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