Formula 1 Las Vegas GP

Alonso, Las Vegas GP ilk antrenman seansında yerini Crawford'a bırakacak

Aston Martin, Jak Crawford'ın bu hafta sonu düzenlenecek Las Vegas Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında Fernando Alonso'nun aracına geçeceğini doğruladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 19:00

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Jak Crawford, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Jak Crawford, 2025 sezonunu Formula 2'de geçirmesinin ardından 2026 sezonunda Aston Martin'in üçüncü sürücüsü olarak görev yapıyor.

21 yaşındaki pilot, bu sezon şu ana kadar dört kez ilk antrenman seansında piste çıktı. Crawford'un son antrenman deneyimi, aracında yaşadığı teknik sorun nedeniyle aracını pist kenarında durdurmak zorunda kaldığı Meksika Grand Prix'sinde gerçekleşti.

Aston Martin, bu hafta sonu düzenlenecek Las Vegas Grand Prix'si öncesinde Crawford'ın perşembe günü gerçekleştirilecek antrenman seansında Fernando Alonso'nun yerine piste çıkarak sezonun beşinci antrenman seansına katılacağını açıkladı.

Crawford daha önce Japonya ve Belçika Grand Prix'lerinde de Alonso'nun yerini almıştı. İki kez dünya şampiyonu olan İspanyol pilot, çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından Japonya'ya geç ulaşmış ve ilk antrenman seansını kaçırmıştı.

Crawford, konuyla ilgili şunları söyledi: "Las Vegas'ta yeniden AMR26'nın direksiyonuna geçeceğim için çok heyecanlıyım."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Bunu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacak olmak benim için ayrı bir anlam taşıyor. Amerikalı taraftarların önünde piste çıkmak için sabırsızlanıyorum."

"Mexico City'deki seansım planlanandan erken sona ermişti. Bu nedenle kısa süre içinde yeniden direksiyon başına geçme fırsatı bulmak harika."

"Seansın olabildiğince verimli geçmesine odaklanacağım ve takımın hafta sonuna hazırlanmasına yardımcı olacak faydalı geri bildirimler sunacağım."

Mike Krack ise şöyle konuştu: "Jak'a Las Vegas'ta AMR26'yı kullanması için bir fırsat daha vermekten memnuniyet duyuyoruz."

"Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk antrenman seansına çıkacak olması onun için özel bir an olacak. Bu seans, hafta sonuna yönelik hazırlıklarımıza destek olurken deneyimini geliştirmesi için de bir başka fırsat sunuyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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