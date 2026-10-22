Formula 1 Amerika GP

Alonso: "Las Vegas GP en kötü yarışımız olacak"

Fernando Alonso, sezonun kalan bölümünde Aston Martin'in performansını değerlendirmek için yarış hafta sonlarını tek tek ele almaları gerektiğini söylerken Las Vegas'ın kendileri için en zorlu yarış olmasını beklediğini belirtti.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 22 Eki 2026 19:20

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Fernando Alonso, sezonun kalan yarışları öncesinde Aston Martin'in performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İspanyol sürücü, Singapur Grand Prix'sinde beklediğinden daha kötü bir hafta sonu geçirdiğini kabul ederken takımın yaşadığı sorunların ve gelişim alanlarının farkında olduğunu vurguladı.

Singapur'daki hayal kırıklığını değerlendiren Alonso, şöyle konuştu: "Biraz hayal kırıklığı yarattı, en azından ben Singapur'da biraz daha fazlasını bekliyordum."

"Ancak ilk antrenmanda hafta sonunun zor geçeceğini kısa sürede anlıyorsunuz."

"Yine de orada neyin yanlış gittiğini ve Singapur'a yeniden gitsek neleri farklı yapabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Bazen bir yarış hafta sonunda büyük beklentileriniz oluyor, ancak karşılığını alamıyorsunuz. Bazen de hiçbir şey beklemiyorsunuz ve yılın en iyi sonucunu elde ediyorsunuz."

"Bu nedenle bundan sonrası için tahminde bulunmak zor. COTA çok güzel bir pist ve yarın doğru şekilde başlarsak iyi bir hafta sonu geçirebiliriz. Amacımız bu."

"Neleri geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Hepimiz aynı yönde çalışıyoruz ve geleceğe yönelik iyi gelişmeler olacağını düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi, ilk olarak sorunları anlamamız gerekiyordu ve bunları anladık. Şimdi önemli olan, hem şasi hem de motor tarafında herkesin sorunların farkında olduğundan emin olmak. Her alanda gelişmemiz gerekiyor. Virajlarda da düzlüklerde de daha hızlı olmalıyız."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Sezonun kalan bölümü için beklentileri sorulduğunda Alonso, bazı pistlerin aracın performansına olumlu yansıyabileceğini belirtti.

Alonso, "Bazen pistin yerleşimi sayesinde güzel sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Araç beklentilerinizden daha iyi davranabiliyor veya mevcut paketimize daha iyi uyum sağlayabiliyor. Motor tarafında da burada daha iyi bir noktada olup olmadığımızı göreceğiz."

"Sadece bizim için değil, tüm takımlar için büyük değişiklikler beklemiyoruz. Herkes aşağı yukarı aynı konumda olacak. Önemli olan her hafta sonundan maksimumu çıkarmak ve fırsatlar doğarsa bunları değerlendirmek." dedi.

Sezonun kalan yarışları arasında özellikle umutlu olduğu bir pist bulunup bulunmadığı sorulan Alonso, "Hiçbir fikrim yok. Bildiğim tek şey, Las Vegas'ın en kötüsü olacağı."

"Diğer beş yarışı tahmin etmek zor. Ancak burada iyimserim. Nedenini bilmiyorum ama burada iyi bir fırsatımız olduğunu hissediyorum. Meksika da öyle olabilir."

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"Meksika'da uzun düzlükler yok ve sürüklenme kaynaklı bir dezavantaj da çok fazla değil. Katar'da da çok fazla düzlük bulunmuyor. Austin'de ise yalnızca iki uzun düzlük var."

"Dolayısıyla Las Vegas kötü geçecek. Diğer yarışların her biri bizim için iyi geçebilir." şeklinde yanıt verdi.

Alonso'ya son dönemde Prodrive ile test yaptığı yönündeki haberler ve Dakar Rallisi'ne katılma ihtimali de soruldu. İspanyol sürücü, otomobil kullanmayı sevdiğini ve düzenli olarak farklı araçlarla piste çıktığını hatırlatırken bu durumun yeni bir yarış programına hazırlandığı anlamına gelmediğini belirtti.

"Her hafta bir yarış otomobilinin içindeyim. Çok fazla karting yapıyorum ama Dünya Şampiyonası'na katılacağıma dair söylentiler çıkmıyor."

"Barselona'da Senna'nın otomobilini kullandım ama hiçbir noktada tarihi Grand Prix'ye katılmayı planlamıyordum. Otomobil kullanmayı seviyorum ve bu benim doğamda var."

"Daha önce de söylediğim gibi, 2020'de katıldıktan sonra Dakar'ın benim için karşılaşabileceğim en zorlu mücadele olduğunu düşünüyorum. Bir Formula 1 sürücüsü için bundan daha farklı bir disiplin olamaz."

"Sürüş teknikleri ve araziyi okuma biçimi tamamen farklı. Otomobili iki ayağınızı da kullanarak sürüyorsunuz. Aracı dengede tutmak için sürekli fren ve gaz kullanmanız gerekiyor. Bu, Formula 1'in tamamen tersi."

Dakar'ı cazip kılan şey de bu, ancak takvime sığdırmak zor. Özellikle aynı yıl hem Formula 1 hem de Dakar gibi iki farklı mücadeleye katılmak çok zor.”

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- Motorsport.com Ekibi

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