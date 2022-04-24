Alonso: "Küçücük bir temas tüm yarışımı mahvetti"

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Fernando Alonso, Imola yarışının başlangıcında Mick Schumacher'in kendisine teması sonrası sorun yaşamaya başlamış ve aracın radyatör kısmı parçalanmıştı.

Sonrasında vakit kaybeden Alonso yarışı bırakmak zorunda kaldı ve arka arkaya üçüncü kez hafta sonundan puansız ayrıldı.

İspanyol pilot, şöyle dedi: "İlk turda herhangi bir temas hissetmedim. Muhtemelen Mick'le aramdaki çok, çok küçük bir temastı. Bunu aslında tekrarlarda gördüm. Fakat böyle küçük bir temas, aracımı mahvetmeye yetti. Şimdiye kadar kendi ellerimde, kendi kontrolümde olmayan bu şampiyonada pek çok şanssız an yaşadığımı düşünüyorum."

"Yine de önümüzde gidilecek 19 yarış daha var. Geçen sene Imola'da sadece bir puan aldığımı hatırlıyorum. Sezon o noktada epey zordu. Fakat ardından şampiyonayı yüksek ve oldukça rekabetçi bir şekilde bitirdik. Bakalım bu yıl da aynısını yapabilecek miyiz?"

"Geçen yılki durum bu yıl elbette beni rahatlatıyor. Sezona iyi başlayıp kötü bitirmektense, kötü başlayıp iyi bitirmeyi tercih ederim. Yani bir yolu seçmek gerekiyorsa diğer yolu, daha iyi performansla bitirmeyi tercih ederim. Fakat aynı zamanda yarışları gördükten sonra, ilk dört yarışta yaşadığım pek çok an nedeniyle 25 veya 30 puan almam gerekirken sadece iki puana sahip olmak acı verici."

Fernando Alonso, Alpine A522, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Söyleyecek pek bir şey yok. Bence herkes çok şanssız olduğumuz konusunda hemfikirdir. Bazı dayanıklılık sorunlarımız var, Avustralya sıralama turlarında gördüğünüz gibi sorun yaşadık. Bugün herkes başlangıçta birbirine dokunuyordu ve kimseye bir şey olmadı, araçlar hasar almadı. Fakat bizim aracımız Mick'in küçük bir dokunuşuyla tamamen mahvoldu. Miami'de bu tabanla yarışıp yarışamayacağımı dahi bilmiyorum. Bu yüzden bizim elimizde olan çok az şey var. Bunlar kendi hatamız değil, bir başkası ya da bir şey yüzünden oluyor. Bu oldukça acı verici."

Alonso, yaşadığı tüm şanssızlıklara rağmen iki ila üç yıl daha gridde kalmayı planlıyor.

Yaşadığı tüm bu şeylerden sonra neden devam etmek istediği sorusuna Alonso, "Çünkü diğerlerinden daha iyi hissediyorum! Birinin gelip beni saf yetenekleriyle yendiğini görürsem, başlangıçlarda artık iyi olmadığımı anlıyorsam, aracı hazırlarken yeterince iyi olamıyorsam ya da garajın diğer tarafı benden bir saniye daha hızlıysa ve onun zamanıyla eşleşemiyorsam, o zaman elimi kaldırır 'benim için başka bir şey düşünmenin zamanı geldi' derim. Fakat şu anda tam tersi hissediyorum. Yarışmaya bayılıyorum." cevabını verdi.