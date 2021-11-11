Alonso, kötü geçen Meksika ve ABD'nin ardından ümitli

Sochi'de yarışa altıncı başlayan ve aynı yerde yarışı tamamlayan İspanyol pilot, İstanbul'da ise çok iyi bir sıralama seansı geçirip yarışa beşinci sıradan başlamış olsa da, ilk turun ilk virajında AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly ile temas ederek geriye düşmüştü.

Amerika'da arka kanat sorunu ile yarış dışı kalan Alonso, Meksika'da maksimum performansını alıp alamadığı sorusuna, "Sanırım maksimumu alabildik. Sıralama istediğimiz gibi gitmedi - bir turu bir araya getiremedim ve şanslıyım ki hafta sonumuzu mahveden şey bu olmadı."

"Pek çok insanın motor cezası almasıyla beraber iyi bir noktadan yarışa başladık ve yarış tempomuz gayet iyiydi. Bu nedenle mutluyuz ancak neler olacak göreceğiz."

"Sochi ve İstanbul'da çok rekabetçiydik - Austin ve Meksika'da biraz istikrar kaybı yaşadık ancak umuyorum ki burada eski performansımıza geri döneceğiz." yanıtını verdi.

Aracın neden burada iyi olabileceği sorusuna ise Alonso, "Bunu bilmiyoruz. Tabii ki de çok zorlu bir hafta sonu geçireceğiz. Bence sprint sıralama yarışı formatı, araçta çok fazla değişiklik yapmaya izin vermiyor."

"Daha ilk antrenman seansından itibaren doğru ayarları yakalayıp doğru aralık içerisine girmeniz gerekiyor. Perşembe günü yapılan hazırlıklar biraz daha yoğun oluyor ve biz de ilk turdan itibaren rekabetçi olabileceğimiz bir araçla çıkmak istiyoruz." yanıtını verdi.

Markalar şampiyonası mücadelesinde Alpine ve AlphaTauri, 106 puan ile eşit durumda yer alıyorlar. Kalan son birkaç yarışta bu mücadeleyi kazanmak için neler yapılması gerektiği sorusunu yanıtlayan Alonso, "Evet bu mücadelenin olması gayet güzel bir şey."

"Şampiyonluk için veya podyum sonuçları gibi şeyler için yarışmıyoruz tabii ki de, bu nedenle en azından kalan yarışlarda AlphaTauri ile, her puanın önem taşıdığı bir mücadele içerisinde yer almak gayet önemli olacak."

"Abu Dhabi'ye kadar her şey çok sıkı ilerleyecek ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Eski takım arkadaşı, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile basın toplantısına katılan Alonso'ya, bu sene şampiyona savaşında olan Mercedes ve Red Bull arasında hangi aracı sürmek isteyeceği sorusu da soruldu.

Alonso bu soruya, "Bilmiyorum" yanıtını verdikten sonra Hamilton, "Tabii ki daha hızlı olanı istersin!" dedi. Bunun üzerine Alonso, "Bilmiyorum, rekabet anlamında her hafta sonu inişli çıkışlı geçti."

"Dışarıdan buna bakmak zor, bazı hafta sonlarında daha hızlı olmak için neler yaptıklarını buradan görmek zor - bazen Mercedes önde, bazen Red Bull. Ancak tabii ki de bunu dışarıdan görmek ilgi çekici olacak. Biz de o noktada olmak isterdik. Şu an değiliz ancak ortada olan rekabetten keyif alıyoruz." dedi.

Bunun üzerine aynı soruya ısrarlı bir şekilde cevap vermesinin istenmesinin ardından Alonso, "Bir şey diyemem. Alpine diyeceğim!" demekle yetindi.