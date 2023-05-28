Alonso: "Kolay bir yarış değildi"

Bu yıl şimdiye kadarki beş yarışın dördünde podyuma çıkan Fernando Alonso, Monako'da ikinci başladığı yarışı aynı pozisyonda tamamlayarak podyumlarına bir yenisini daha ekledi.

Alonso, yarışa sert lastikle başladı ve yağmurun pisti vurduğu esnada pite gelerek, orta hamura geçti. Ancak yağmur şiddetini artırdı ve Alonso tekrar pit stop yapmak zorunda kaldı.

Bu yılki en iyi sonucunu alan Alonso, "Zor bir yarıştı. Yarışa sert lastikle başlamayı seçtim ve bunu yaparak ilk virajda savaşma fırsatından vazgeçmiş oldum."

"Strateji ile uzun oyunu oynadık ama Max orta lastiklerde çok iyi bir iş çıkardı. O bölümü iyi şekilde uzattı, bu yüzden hiç şansımız yoktu."

"Sonunda yağmur işleri biraz karıştırdı, aracı pistte tutmak hiç kolay değildi."

"Yağmur nedeniyle tam güçte gidemedim. Beşinci ve onuncu virajlarda fren yaparken olabildiğince dikkatli olmak zorundaydım, bu yüzden kolay değildi."

"Yarışta herhangi bir güvenlik aracı veya olay olmamasına şaşırdım. Bugün herkes aracını pistte tutma konusunda harika bir iş çıkardı." dedi.