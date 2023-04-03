Alonso, kız arkadaşından ayrıldı
Fernando Alonso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Andrea Schlager ile ilişkilerini noktaladıklarını belirtti.
Fernando Alonso, geçen yıldan beri televizyon muhabiri Andrea Schlager ile birlikteydi ve ikilinin uyumu taraftarların beğenisini topluyordu.
Hatta sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda, birbirleriyle olmaktan çok keyif aldıkları görülebiliyordu.
Fakat son haftalarda birlikte neredeyse hiç görülmediler ve ayrılık dedikoduları çıkmaya başladı.
Sonunda Alonso, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Schlager ile olan ilişkilerini bitirdiklerini belirtti.
İkili tarafından yapılan ortak paylaşımda, "Size bir çift olarak ilişkimizin sona erdiğini duyurmak istedik."
"Birlikte harika zaman geçirecek kadar şanslıydık ve bunu artık farklı biçimde yapacağız."
"Görmüş olduğunuz üzere, pistte ve pist dışında çeşitli projelerde birlikte çalıştık. Bunu birbirimize sevgi ve saygı duyarak yapmaya devam edeceğiz."
"Bize büyük destek verdiğiniz için bunu sizlerle paylaşmanın uygun olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.
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