Alonso: "Kışın yaptığımız çalışmalardan memnunum"

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Alpine, 2022 aracı üzerinde büyük çalışmalar yapan takımlardan birisiydi ve 2022'den oldukça umutlu görünüyorlar.

Bahreyn GP öncesi konuşan Fernando Alonso, gerçek tablo hakkında konuşmak için erken olduğunu düşünse de, kışın iyi hazırlıklar yaptıklarına dikkat çekti.

Alonso şöyle dedi: "Kış testi benim için gayet iyi geçti. Kış aylarında biraz dinlenme fırsatım oldu ve kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum."

"Son birkaç haftadır Barselona ve Bahreyn'deki testlerle çok meşguldük ve araçta daha fazla zamanımız olduğu için artık çok daha hazırlıklıyım."

"Geçen yıl hazırlık için çok az vaktim olmuştu, bu yüzden zaten başlı başına bir adım önde olacağız."

"İlk testler çok şey öğrendik ama şu anda kimin nerede olduğunu bilmek zor. Herkes bunu söylüyor ve cumartesi akşamına kadar gerçek tabloyu bilemeyeceğiz."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Aracın kendisine gelirsek, daha önce sürdüğüme kıyasla çok farklı bir araç. Düzlüklerde çok fazla dalgalanma yaşıyorsunuz ve bu, sezona girerken beklemediğimiz bir şeydi. Bu, tüm araçların dayanıklılığını olumsuz etkiliyor fakat bir takım olarak şimdiye kadar bunun üstesinden geldiğimizi düşünüyorum."

"A522'den ve kış boyunca yaptığımız hazırlık çalışmalarından oldukça memnunum. Testlerde kimin hangi miktarda yakıt veya motor modunu kullandığını bilemezsiniz. Bu yüzden şu anda güç düzeni hakkında konuşmak imkansız."

"Formula 1'de öğrenme süreci asla bilmez, bu yüzden her zaman daha fazla tur tamamlamak istersiniz. Fakat cumartesi gününü ve rakiplerimize kıyasla nerede olduğumuzu görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Dalgalanmanın araçların sürüşünü zorlaştırıp zorlaştırmadığı sorusuna Alonso, "Daha zor değil, sadece farklı. Herhangi bir kural değişikliğinde öğrenilecek ve adapte olunacak çok şey vardır."

"Yarışların daha yakın geçmesini ve öndeki araçları daha kolay şekilde takip edebilmeyi umuyoruz. Yine de hafta sonuna kadar neler olacağını bilemeyeceğiz. Yeni zorlukları her zaman sevmişimdir ve bu yüzden kural değişikliğinden dolayı mutluyum." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images