Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Sözleşmesini uzatan Pourchaire, Sauber Akademisi'nde devam edecek Sonraki / Ocon: "Araçtan en iyi şekilde faydalanmalıyız"
Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Alonso: "Kışın yaptığımız çalışmalardan memnunum"

Alpine pilotu Fernando Alonso, Bahreyn GP öncesi verdiği demeçte, takımın kışın yürüttüğü çalışmalardan memnun olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alonso: "Kışın yaptığımız çalışmalardan memnunum"
Haberi dinle

Alpine, 2022 aracı üzerinde büyük çalışmalar yapan takımlardan birisiydi ve 2022'den oldukça umutlu görünüyorlar.

Bahreyn GP öncesi konuşan Fernando Alonso, gerçek tablo hakkında konuşmak için erken olduğunu düşünse de, kışın iyi hazırlıklar yaptıklarına dikkat çekti.

Alonso şöyle dedi: "Kış testi benim için gayet iyi geçti. Kış aylarında biraz dinlenme fırsatım oldu ve kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum."

"Son birkaç haftadır Barselona ve Bahreyn'deki testlerle çok meşguldük ve araçta daha fazla zamanımız olduğu için artık çok daha hazırlıklıyım."

"Geçen yıl hazırlık için çok az vaktim olmuştu, bu yüzden zaten başlı başına bir adım önde olacağız."

"İlk testler çok şey öğrendik ama şu anda kimin nerede olduğunu bilmek zor. Herkes bunu söylüyor ve cumartesi akşamına kadar gerçek tabloyu bilemeyeceğiz."

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Aracın kendisine gelirsek, daha önce sürdüğüme kıyasla çok farklı bir araç. Düzlüklerde çok fazla dalgalanma yaşıyorsunuz ve bu, sezona girerken beklemediğimiz bir şeydi. Bu, tüm araçların dayanıklılığını olumsuz etkiliyor fakat bir takım olarak şimdiye kadar bunun üstesinden geldiğimizi düşünüyorum."

"A522'den ve kış boyunca yaptığımız hazırlık çalışmalarından oldukça memnunum. Testlerde kimin hangi miktarda yakıt veya motor modunu kullandığını bilemezsiniz. Bu yüzden şu anda güç düzeni hakkında konuşmak imkansız."

"Formula 1'de öğrenme süreci asla bilmez, bu yüzden her zaman daha fazla tur tamamlamak istersiniz. Fakat cumartesi gününü ve rakiplerimize kıyasla nerede olduğumuzu görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Dalgalanmanın araçların sürüşünü zorlaştırıp zorlaştırmadığı sorusuna Alonso, "Daha zor değil, sadece farklı. Herhangi bir kural değişikliğinde öğrenilecek ve adapte olunacak çok şey vardır."

"Yarışların daha yakın geçmesini ve öndeki araçları daha kolay şekilde takip edebilmeyi umuyoruz. Yine de hafta sonuna kadar neler olacağını bilemeyeceğiz. Yeni zorlukları her zaman sevmişimdir ve bu yüzden kural değişikliğinden dolayı mutluyum." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Biletler
paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Sözleşmesini uzatan Pourchaire, Sauber Akademisi'nde devam edecek
Önceki haber

Sözleşmesini uzatan Pourchaire, Sauber Akademisi'nde devam edecek
Sonraki haber

Ocon: "Araçtan en iyi şekilde faydalanmalıyız"

Ocon: "Araçtan en iyi şekilde faydalanmalıyız"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Vettel'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Hulkenberg alacak! Bahreyn GP
Formula 1

Vettel'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Hulkenberg alacak!

Ocon: "Araçtan en iyi şekilde faydalanmalıyız" Bahreyn GP
Formula 1

Ocon: "Araçtan en iyi şekilde faydalanmalıyız"

Wolff: "W13'te çok büyük bir potansiyel var" Bahreyn GP
Formula 1

Wolff: "W13'te çok büyük bir potansiyel var"

Son Haberler

Vettel'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Hulkenberg alacak!
Formula 1 Formula 1

Vettel'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Hulkenberg alacak!

Ocon: "Araçtan en iyi şekilde faydalanmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Araçtan en iyi şekilde faydalanmalıyız"

Alonso: "Kışın yaptığımız çalışmalardan memnunum"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Kışın yaptığımız çalışmalardan memnunum"

Sözleşmesini uzatan Pourchaire, Sauber Akademisi'nde devam edecek
Formula 1 Formula 1

Sözleşmesini uzatan Pourchaire, Sauber Akademisi'nde devam edecek

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.