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Alonso, kış arasında ameliyat olacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, geçen kış oluşan kırıkların ardından çenesine yerleştirilen protezleri aldırmak için ameliyat olacağını doğruladı.

Alonso, kış arasında ameliyat olacak

Fernando Alonso, bu yılın şubat ayında Formula 1'e dönüş için antrenman yaparken kaza yapmış ve bisiklet sürerken bir araçla çarpışmıştı.

Alonso'nun çenesinde kırıklar oluştu ve ameliyat olması gerekti. Çenesine ve diş bölgesine protez yerleştirilen Alonso, sezon öncesi testlerine katılsa da, başlangıçta yeterince formda değildi.

40 yaşındaki pilot, 2022 sezonundaki yeni kural dönemi öncesinde bir dizi operasyon daha geçirecek ve çenesine yerleştirilen protezler çıkarılacak.

Mundo Deportivo'ya konuşan Alonso, “Kışın planım hastaneye gitmek olacak. Önce, Şubat ayındaki kazadan dolayı yüzüme ve çeneme yerleştirilen protezleri aldırmam gerekecek."

"Ardından da birkaç hafta boyunca dinleneceğim." dedi.

Abu Dhabi'deki sezon sonu Pirelli lastik testinin ikinci gününde piste çıkan Alonso, bugün bu yılki son sürüşünü yapıyor.

Geçen hafta sonu Abu Dhabi'de, 11. sıradan başlayıp 8. olan Alonso, tüm gözler ön bölüme çevrildiği için, yarışının büyük oranda fark edilmediğini söylüyor.

Yarış sonrası röportajının başında Alonso, "Yarışımla gerçekten ilgileniyor musunuz?" diyerek şaka yaptı ve şöyle devam etti: "AlphaTauri ile güzel savaşlarımız oldu... Kimse görmedi ama sorun değil."

"Eğlenceliydi. Fakat yarışın ana konusu iki şampiyonluk adayı, bize tur bindirmeye geldiğinde onların yoluna çıkmamak ve bunun gibi şeylerdi."

"Alpine olarak yine çifte puan aldık ve takım açısından iyi yönetilen bir yarıştı. Yılı güçlü bir şekilde bitirdik. Umarım gelecek yıl daha iyi bir paketimiz olur ve benim de daha rekabetçi olmam gerekiyor."

Fernando Alonso, Alpine F1

Fernando Alonso, Alpine F1

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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